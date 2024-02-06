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Федеральная комиссия Швейцарии по казино возбудила дело против «Стейка»

Федеральная комиссия Швейцарии по казино возбудила дело против «Стейка»
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Федеральная комиссия Швейцарии по казино открыла дело против команды Формулы-1 «Стейк» из-за нового титульного спонсора. Об этом сообщает SRF. «Стейк» — оператор онлайн-казино, запрещённый в Швейцарии. Он не имеет лицензии в этой стране и, следовательно, является незаконным. Существует риск штрафа до 500 тыс. франков (приблизительно € 533,3 тыс.).

Отмечается, что в некоторых странах, которые примут гонки Формулы-1, логотип спонсора должен быть закрыт из-за ограничений на рекламу азартных игр. Или же логотип «Стейка» можно будет заменить на логотип другого партнёра команды — «Кик».

Напомним, в 2024 году «Стейк» представят вице-чемпион мира 2019 и 2020 годов, финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.

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