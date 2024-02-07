Porsche представила обновлённую линейку Taycan. У топовой версии теперь 952 л. с.

Компания Porsche представила обновлённую линейку Taycan, и, по заявлению немецкой марки, автомобили этого семейства стали мощнее и динамичнее, а также получили увеличенный запас хода и более быструю зарядку.

Обновлённый Porsche Taycan Фото: Porsche

Теперь Taycan самой мощной спецификации — седан Taycan Turbo S — достигает 100 км/ч за 2,4 секунды — на 0,4 быстрее, чем предыдущая модель. Мощность силовой установки Taycan Turbo S составляет теперь 952 лошадиные силы, в то время как у предыдущей версии было лишь 750 лошадей. В то же время запас хода у новых Taycan вырос на 35% и теперь составляет 678 километров.

Porsche Taycan Turbo Cross Turismo Фото: Porsche

У всех моделей Taycan теперь есть адаптивная пневмоподвеска, а также новые передние и задние огни. Кроме того, даже в базовой комплектации у Taycan обновлённая медиасистема, а также система мониторинга слепых зон, цифровой ассистент и системы помощи при вождении.

Обновлённый Porsche Taycan Фото: Porsche

Напомним, в начале января Porsche рассказала, что новый Taycan уступил лишь две секунды рекорду «Нордшляйфе» от дорогого гиперкара, а чуть позже компания представила обновлённый Macan, который стал первым электрокроссовером в линейке.