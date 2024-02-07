Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Porsche представила обновлённую линейку Taycan. У топовой версии теперь 952 л. с.

Porsche представила обновлённую линейку Taycan. У топовой версии теперь 952 л. с.
Обновлённая линейка Porsche Taycan
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Porsche представила обновлённую линейку Taycan, и, по заявлению немецкой марки, автомобили этого семейства стали мощнее и динамичнее, а также получили увеличенный запас хода и более быструю зарядку.

Обновлённый Porsche Taycan

Обновлённый Porsche Taycan

Фото: Porsche

Теперь Taycan самой мощной спецификации — седан Taycan Turbo S — достигает 100 км/ч за 2,4 секунды — на 0,4 быстрее, чем предыдущая модель. Мощность силовой установки Taycan Turbo S составляет теперь 952 лошадиные силы, в то время как у предыдущей версии было лишь 750 лошадей. В то же время запас хода у новых Taycan вырос на 35% и теперь составляет 678 километров.

Porsche Taycan Turbo Cross Turismo

Porsche Taycan Turbo Cross Turismo

Фото: Porsche

У всех моделей Taycan теперь есть адаптивная пневмоподвеска, а также новые передние и задние огни. Кроме того, даже в базовой комплектации у Taycan обновлённая медиасистема, а также система мониторинга слепых зон, цифровой ассистент и системы помощи при вождении.

Обновлённый Porsche Taycan

Обновлённый Porsche Taycan

Фото: Porsche

Напомним, в начале января Porsche рассказала, что новый Taycan уступил лишь две секунды рекорду «Нордшляйфе» от дорогого гиперкара, а чуть позже компания представила обновлённый Macan, который стал первым электрокроссовером в линейке.

Материалы по теме
Владельцам Porsche Carrera GT запретили её водить. Компания почти год не может их починить
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android