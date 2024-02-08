Команда Формулы-1 «РБ» показала новые комбинезоны

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Команда Формулы-1 «Виза Кэш Эпп РБ» (бывшая «Альфа Таури») опубликовала дизайн новых комбинезонов, в которых её пилоты – австралиец Даниэль Риккардо и японец Юки Цунода – будут выступать в сезоне-2024.

По итогам прошлого сезона «Альфа Таури» заняла восьмое место в зачете Кубка конструкторов, набрав 25 очков. Победителем в командном зачете стала австрийская команда «Ред Булл», набравшая 860 баллов.

Юки Цунода финишировал в личном зачете на 14-м месте с 17-ю очками, а Даниэль Риккардо завершил сезон на 17-й строчке таблицы, набрав 6 очков.

Принадлежащая концерну «Ред Булл» «Виза Кэш Эпп РБ» сменила название в начале этого года. Ранее эта команда называлась «Альфа Таури», а до этого долгие годы носила название «Торо Россо».

9 февраля в 9:15 по московскому времени состоится презентация болида команды 2024 года. Церемония пройдёт в Лас-Вегасе.