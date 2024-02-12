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В Сеть могли попасть первые фотографии нового болида «Астон Мартин»

В Сеть могли попасть первые фотографии нового болида «Астон Мартин»
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Сегодня, 12 февраля, состоится презентация автомобиля британской команды Формулы-1 «Астон Мартин». Она начнётся в 11:00 мск. Незадолго до старта события в интернете появились кадры, на которых могли быть запечатлены первые фотографии нового болида гоночного коллектива. Отметим, что автомобиль Ф-1 будет называться AMR24. На фото также присутствуют новый Aston Martin Vantage и его гоночная версия Aston Martin Vantage GT3.

Ранее автомобиль представляли «Хаас», «Уильямс», «Стейк», «Альпин» и «РБ» (бывшая «Альфа Таури»).

В прошлом сезоне Формулы-1 «Астон Мартин» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков.

Чемпионат проводит лайв-трансляцию презентации, в которой можно следить за всеми подробностями мероприятия.

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