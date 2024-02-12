Aston Martin представила самый быстрый Vantage и его гоночную GT3-версию

В Сильверстоуне в рамках презентации нового шасси своей команды Формулы-1 компания Aston Martin также представила обновлённый спорткар Vantage и его гоночную версию Vantage GT3.

Aston Martin Vantage GT3 и обновлённый дорожный Aston Martin Vantage Фото: Aston Martin

Отмечается, что новый Vantage связан с болидом Формулы-1 и вместе с ним олицетворяет стремление Aston Martin к лидерству. Автомобиль получил более мощный мотор — это по-прежнему 4-литровый турбированный V8 от Mercedes-AMG, однако теперь он генерирует на 155 лошадиных сил больше.

Aston Martin Vantage GT3 и обновлённый дорожный Aston Martin Vantage Фото: Aston Martin

Мощность нового Aston Martin Vantage, таким образом, составляет 665 лошадиных сил. Сообщается, что до 100 км/ч новый автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 325 км/ч. Таким образом, представленный автомобиль является самым быстрым Vantage в истории модели.

Aston Martin Vantage и гоночная версия GT3 Фото: Aston Martin

Что касается Aston Martin Vantage GT3, то его планируют выставить на старт «24 часов Ле-Мана» уже в этом году. Напомним, в 2023-м лучший из экипажей марки стал вторым в зачёте LMGTE Am, а единственная победа Aston Martin в абсолютном зачёте датируется 1959 годом.

Добавим также, что в этом году ожидается премьера гибридного суперкара Valhalla, который в Aston Martin недавно тестировали на «Сильверстоуне».