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Риккардо поделился информацией о переговорах, которые он вёл с «Феррари»

Риккардо поделился информацией о переговорах, которые он вёл с «Феррари»
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Пилот «РБ» (бывшая «Альфа Таури»), австралиец Даниэль Риккардо рассказал о степени масштабов переговоров, которые он вёл с итальянской командой «Феррари». В СМИ появлялась информация, что гонщик может войти в состав «Скудерии» на сезон-2021.

«Разговоры с «Феррари» были, но не было такого, что они давали контракт и ручку для подписи. Я бы сказал, что эти разговоры были на первом уровне, но не достигли второго или третьего», — приводит слова Риккардо Racingnews365.

Как и в 2023 году, в предстоящем сезоне Формулы-1 гоночный коллектив «Феррари» будут представлять монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс. При этом следующий сезон станет для Сайнса последним в «Скудерии». На смену ему придёт британец Льюис Хэмилтон.

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