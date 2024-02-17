Риккардо поделился информацией о переговорах, которые он вёл с «Феррари»

Пилот «РБ» (бывшая «Альфа Таури»), австралиец Даниэль Риккардо рассказал о степени масштабов переговоров, которые он вёл с итальянской командой «Феррари». В СМИ появлялась информация, что гонщик может войти в состав «Скудерии» на сезон-2021.

«Разговоры с «Феррари» были, но не было такого, что они давали контракт и ручку для подписи. Я бы сказал, что эти разговоры были на первом уровне, но не достигли второго или третьего», — приводит слова Риккардо Racingnews365.

Как и в 2023 году, в предстоящем сезоне Формулы-1 гоночный коллектив «Феррари» будут представлять монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс. При этом следующий сезон станет для Сайнса последним в «Скудерии». На смену ему придёт британец Льюис Хэмилтон.