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Сайнс рассказал, от чего будет зависеть выбор его новой команды после «Феррари»

Сайнс рассказал, от чего будет зависеть выбор его новой команды после «Феррари»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о дальнейших планах в Формуле-1. Испанский гонщик будет выступать за «Скудерию» в 2024 году, после чего покинет её. На смену ему придёт семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий сейчас за «Мерседес». В настоящий момент Карлосу 29 лет.

«Куда бы я ни отправился в следующий раз, я буду искать стабильность и проект, который меня заинтересует, чтобы стать чемпионом. Я верю в стабильность. Я действительно верю в последовательность. Считаю, что важно узнавать людей, с которыми работаешь, вовлекаться в командные процессы. Вот поэтому мне нужно дать себе время, чтобы принять правильное решение», — приводит слова Сайнса пресс-служба Формулы-1.

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