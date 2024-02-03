Сайнс в «Мерседесе» и ещё 5 самых ожидаемых переходов в Формуле-1

Главный переход года (а может и десятилетия) уже состоялся – Льюис Хэмилтон подписал вступающее в силу в 2025-м соглашение с «Феррари». Впрочем, даже если абстрагироваться от перехода семикратного чемпиона в стан «Скудерии», 2024 год обещает нам ряд интересных сюжетов на трансферном рынке Формулы-1. Сразу у 14 гонщиков истекают контракты по окончании грядущего сезона – в 2025-м у многих команд поменяется пилотский состав. Вашему вниманию шесть наиболее вероятных и громких трансферов в Формуле-1, которые состоятся уже в этом году.

Карлос Сайнс – «Мерседес»

Переход Хэмилтона в «Феррари» естественным образом предопределил судьбу Карлоса в Маранелло – грядущий сезон станет для испанца последним в красном комбинезоне. Пожалуй, самым оптимальным вариантом продолжения карьеры для Сайнса видится переход в «Мерседес». Думаю, нет особого смысла расписывать плюсы от сотрудничества с «Серебряными стрелами» – как-никак одна из трёх команд пелотона, которая ставит перед собой цель бороться за титул.

Да, есть ещё «Ред Булл», которому требуется новый напарник для Ферстаппена (с Пересом, очевидно, попрощаются в конце сезона), и некоторые инсайдеры даже сообщали о заинтересованности «быков» в возвращении Сайнса, однако в реальности в подобный сценарий верится с трудом. Доктор Марко практически не признаёт собственных ошибок, поэтому ранее упущенного из системы Карлоса австрийцы вряд ли будут возвращать.

Сохранит ли Сеохио Перес своё место в «Ред Булл» Фото: Bob McCaffrey/Getty Images

Что же до «Мерседеса», то для немецкой команды Сайнс также является едва ли не самым очевидным вариантом на рынке. Да, кандидатов на освобождающееся в следующей году место более, чем достаточно – в конце сезона истекают контракты с нынешними командами у Окона, Алонсо и Албона. Впрочем, на каждого из них найдётся своё «но» в контексте их перспектив в «Мерседесе». Эстебан слишком конфликтный и не имеет опыта выступлений в топ-командах, Алонсо – тоже не подарок с точки зрения внутреннего микроклимата, Албон – хоть и смотрелся достойно в «Уильямсе», но на фоне совсем уж слабых напарников, да и о провале Алекса в «Ред Булл» также нельзя забывать.

В общем, по совокупности фактор именно Сайнс видится оптимальным вариантом для «Мерседеса»: в меру быстрый, не конфликтный, способный взять на себя роль лидера, если не пошло у первого пилота – последний пункт особенно важен, учитывая нестабильную форму Расселла.

Даниэль Риккардо – «Ред Булл»

В прошлом году Риккардо достаточно неожиданно вернулся в когорту боевых пилотов Ф-1 – помог провал де Вриса, а также импульсивная кадровая политика Доктора Марко. Камбэк Даниэля происходил на фоне провальных результатов Серхио Переса, что автоматически породило множество слухов, что перевод Риккардо в боевые пилоты «Альфа Таури» – некий экзамен перед возможным повышением до напарника Ферстаппена.

За младшую команды «быков» австралиец продолжит выступать и этом сезоне – ради Даниэля австрийцам пришлось ещё на год оставить в запасе главного таланта академии Лиама Лоусона. Данный кадровый трюк отчасти подтверждает теорию, согласно которой Риккардо готовят к повышению до главной команды – иначе странно оставлять в «молодёжной» команде 34-летнего гонщика, да ещё и в ущерб развитию перспективного юниора.

Лиам Лоусон – «Альфа Таури»

Трансфер, который произойдёт с вероятностью 99%. Официального объявления, что Лоусон станет гонщиком младшей команды «быков» в 2025 году пока что не было, но доктор Марко прямым текстом говорил, что Лиам получит место боевого пилота в следующем сезоне. Причём, что интересно, Марко также заявил о необходимости получить Лиаму соревновательный опыт в Ф-1 уже в этом году. Следовательно, с большой долей вероятности мы и в грядущем сезоне увидим новозеландского пилота на стартовой решётке Формулы-1. Весь в вопрос заключается в том, чьё место займёт Лоусон и на каких условиях.

Андреа Кими Антонелли – «Уильямс»

Антонелли – ещё один человек, на карьеру которого может повлиять трансфер Хэмилтона в «Феррари». На итальянского юниора в «Мерседесе» делают серьёзную ставку, явно выделяя его на фоне других «академиков». К примеру, после победы в первенстве ФРЕКА Антонелли перешёл сразу в Формулу-2, минуя промежуточную ступень в виде Ф-3. Очевидно, «трёхлучевые» видят в Андреа будущего пилота «Мерседеса» (ну, или по крайней мере потенциал к этому), поэтому приход итальянца в Ф-1 – вопрос времени.

Учитывая, что предстоящий сезон в Формуле-2 станет для Антонелли дебютным (а ведь он даже в Ф-3 не соревновался), было бы логично предоставить 17-летнему итальянцу сезон-другой на адаптацию. Однако, с учётом последних событий, далеко не факт, что «Мерседес» не будет форсировать подготовку своего юниора к дебюту в «Королевских гонках». Вполне вероятно, на замену Хэмилтону «Серебряные стрелы» будут искать именно временного пилота, который покинет команду, как только Андреа Кими будет готов перейти в главную команду

В случае удачного выступления Антонелли в Формуле-2 «Мерседес» наверняка попробует приткнуть своего юниора в дружественный «Уильямс» уже в следующем сезоне. Учитывая неубедительные результаты Логана Сарджента и партнёрские отношения двух команд, для «Мерседеса» не составит большого труда уговорить «Уильямс» предоставить Антонелли место боевого пилота.

Нико Хюлькенберг – «Стейк» (в будущем «Ауди»)

Здесь всё максимально логично. В конце 2024 года у Хюлькенберга истекает контракт с бедственным «Хаасом», а у «Стейка» – подходит к концу срок соглашений с Боттасом и Чжоу. Учитывая, что боссы «Ауди» заявляли о намерении работать с немецкими пилотами, скорый трансфер Хюлькенберга в «Стейк» видится чуть ли не предрешённым событием.

Для Нико переход в «Стейк» определённо станет шагом вперёд. «Хаас» всё увереннее и увереннее утверждается в статусе главного аутсайдера чемпионата – перспективы там, прямо скажем, туманные. Да, «Стейк» – тоже далеко не топ-коллектив, но команда хотя бы имеет заводскую поддержку, а значит и потенциал для скорого прогресса.

Хюлькенберг уже выступал за команду из Хинвиля в 2013 году Фото: Clive Mason/Getty Images

Непосредственно для «Стейка» сотрудничество с Хюлькенбергом также со всех сторон выгодно – и дело тут не только в паспорте. Нико – один из опытнейших пилотов Ф-1, который будет очень полезен с точки зрения работы с инженерами и обратной связи при разработке машины – то, что нужно для начинающего с сезона-2026 строить собственные болиды «Ауди».

Оливер Берман – «Хаас»

На сегодняшний день Берман – главный актив академии «Феррари». Если «красные» в ближайшие годы кого и продвинут в Ф-1, то именно Оливера. В прошлом году британец дебютировал в Формуле-2 – получилось неоднозначно: Берман чередовал победы с откровенно неудачными этапами. Во многом определяющим для Оливера станет предстоящий сезон – если британец покажет себя с наилучшей стороны, «Феррари» наверняка приложит все усилия, чтобы продвинуть своего протеже в Ф-1, если быть точным в наиболее зависимую от «красных» команду «Хаас». Недаром в этом сезоне Берман проведёт сразу шесть практик в составе американцев.

В конце сезона-2024 заканчиваются контракты двух пилотов американской команды, поэтому с поиском места для Бермана больших проблем возникнуть не должно. Также шансы на дебют британца в Ф-1 в следующем году повышает расставание «Хааса» с бессменным руководителем команды Гюнтером Штайнером, который являлся идеологическим противником молодых пилотов (точнее стал таковым после работы с Миком Шумахером). Возможно, Аяо Комацу будет более благосклонным к дебютантам.