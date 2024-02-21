Уникальный лимузин Джона Леннона выставлен на продажу

На площадке Tom hartley Jnr на продажу выставлен лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman, созданный в начале 1970-х по заказу легендарного музыканта Джона Леннона.

Mercedes-Benz 600 Pullman Джона Леннона Фото: tomhartleyjnr.com

Таких праворульных лимузинов в Mercedes-Benz выпустили лишь 39, но у этой модели по требованию Леннона улучшенная аудиосистема, в которую входят радио Blaupunkt, магнитофон Pioneer, проигрыватель Philips-Mignon и несколько динамиков.

Салон и аудиосистема автомобиля Фото: tomhartleyjnr.com

Этот автомобиль Леннон приобрёл после переезда в США, а в 1974-м машина перешла к его товарищу по группе The Beatles Джорджу Харрисону. Позднее автомобилем владела Мэри Уилсон из The Supremes — на нём она ездила во время турне по США и Великобритании.

Mercedes-Benz 600 Pullman Джона Леннона Фото: tomhartleyjnr.com

В 1990-х Mercedes-Benz выкупили лимузин у Уилсон и полностью его восстановили. Стоимость автомобиля не сообщается.

Отметим, что в марте на аукцион Mecum будет выставлен другой лимузин с богатой историей — Imperial Crown, которым пользовалась Жаклин Кеннеди, экс первая леди Америки и вдова 35-го президента США Джона Кеннеди.