Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Уникальный лимузин Джона Леннона выставлен на продажу

Уникальный лимузин Джона Леннона выставлен на продажу
Mercedes-Benz 600 Pullman Джона Леннона
Аудио-версия:
Комментарии

На площадке Tom hartley Jnr на продажу выставлен лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman, созданный в начале 1970-х по заказу легендарного музыканта Джона Леннона.

Mercedes-Benz 600 Pullman Джона Леннона

Mercedes-Benz 600 Pullman Джона Леннона

Фото: tomhartleyjnr.com

Таких праворульных лимузинов в Mercedes-Benz выпустили лишь 39, но у этой модели по требованию Леннона улучшенная аудиосистема, в которую входят радио Blaupunkt, магнитофон Pioneer, проигрыватель Philips-Mignon и несколько динамиков.

Салон и аудиосистема автомобиля

Салон и аудиосистема автомобиля

Фото: tomhartleyjnr.com

Этот автомобиль Леннон приобрёл после переезда в США, а в 1974-м машина перешла к его товарищу по группе The Beatles Джорджу Харрисону. Позднее автомобилем владела Мэри Уилсон из The Supremes — на нём она ездила во время турне по США и Великобритании.

Mercedes-Benz 600 Pullman Джона Леннона

Mercedes-Benz 600 Pullman Джона Леннона

Фото: tomhartleyjnr.com

В 1990-х Mercedes-Benz выкупили лимузин у Уилсон и полностью его восстановили. Стоимость автомобиля не сообщается.

Отметим, что в марте на аукцион Mecum будет выставлен другой лимузин с богатой историей — Imperial Crown, которым пользовалась Жаклин Кеннеди, экс первая леди Америки и вдова 35-го президента США Джона Кеннеди.

Материалы по теме
Видео
В США восстановили самый длинный лимузин в мире. У него своя вертолётная площадка
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android