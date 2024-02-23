Вольф и Вассёр высказались о возможном изменении принципов управления Формулой-1

Руководители «Мерседес» и «Феррари» Тото Вольф и Фредерик Вассёр высказались о предстоящих переговорах между ФОМ, ФИА и командами по новому Договору Согласия. Они не исключили, что при обсуждении нового Договора будет затронута тема возможных изменений принципов управления Формулой-1, особенно на фоне свежих разногласий между ФИА и ФОМ по поводу принятия в чемпионат новых команд, как, например, в недавнем случае с «Андретти».

«Нам предстоит провести переговоры, но это не значит, что мы собираемся перевернуть всё с ног на голову. Мы признаем всё, что «Либерти» сделала для спорта, и Стефано Доменикали делает очень хорошую работу. Поэтому я думаю, что с фундаментальной точки зрения мы находимся в прочном положении. Мы рассматриваем вопрос управления нашим спортом: как лучше всего принимать решения на благо Формулы-1. Именно это мы обсуждаем», — приводит слова Вольфа racingnews365.

Фредерик Вассёр, член Всемирного совета ФИА по автоспорту в качестве руководителя «Феррари», добавил: «Мы не торопимся, у нас впереди еще два года. Нынешний Договор Согласия является хорошей основой, но всегда можно попробовать заключить более выгодную сделку, и каждый наверняка будет пытаться делать это».