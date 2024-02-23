Норрис досрочно завершил свою работу на тестах из-за проблем с болидом

Британский пилот команды «‎Макларен» Ландо Норрис сегодня на тестовых заездах в Бахрейне проехал только 20 кругов. Во время заезда у болида «‎Макларен» возникли технические проблемы со сцеплением. Об этом сообщил спортивный журналист Крис Медланд в своих социальных сетях.

Теперь Ландо Норрис передал управление болидом австралийскому пилоту Оскару Пиастри. Он займёт место Норриса сразу же, как команда «‎Макларен» устранит проблему и болид будет готов работать дальше.

Напомним, вчера у команды «‎Макларен» также возникали технические проблемы с болидом. В частности проблема заключалась в том, что был нарушен баланс управления машиной.

Ландо Норрису 24 года. Он выступает за команду «‎Макларен» с 2019 года. В сезоне 2023 года Норрис занял шестое место в общем зачёте, набрав 205 очков.