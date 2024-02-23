Алонсо: 19 пилотов в курсе, что не выиграют титул в 2024 году

Пилот команды «‎Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что 19 из 20 пилотов Формулы-1 уже знают, что не выиграют в чемпионате 2024 года по результатам предсезонных тестов в Бахрейне.

«‎Я думаю, что Макс Ферстаппен — чемпион мира, а «‎Ред Булл» доминирует в спорте. Кроме того, концепция, которую они представили в этом году, тоже стала сюрпризом. На данный момент нам просто нужно понаблюдать за ними и посмотреть, как они выступают. Я думаю, что 19 пилотов сейчас будут думать, что они не выиграют чемпионат. Такое случается в 99% случаев в вашей карьере. Это жестокий вид спорта.

Я думаю, сейчас трудно сказать (есть ли болид-победитель гонки. — Прим. «‎Чемпионата»). Я бы сказал, что после того, как я увидел Макса и машину «‎Ред Булл» в этом году, у всех стало меньше шансов выиграть гонку в этом году. Но так оно и есть», — цитирует Фернандо портал Motorsport.