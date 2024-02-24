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«Хаас» — лидер тестов Формулы-1 по числу пройденных кругов, «Макларен» — предпоследний

Вчера, 23 февраля, в Бахрейне завершились предсезонные тесты Формулы-1. Предлагаем вашему вниманию статистику команд и пилотов по числу пройденных кругов.

Количество пройденных кругов: