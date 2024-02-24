«Хаас» — лидер тестов Формулы-1 по числу пройденных кругов, «Макларен» — предпоследний
Вчера, 23 февраля, в Бахрейне завершились предсезонные тесты Формулы-1. Предлагаем вашему вниманию статистику команд и пилотов по числу пройденных кругов.
Количество пройденных кругов:
- «Хаас»: 441 (Нико Хюлькенберг – 202, Кевин Магнуссен – 239).
- «Феррари»: 416 (Шарль Леклер – 192, Карлос Сайнс — 224).
- «Стейк»: 378 (Валттери Боттас – 193, Гуаньюй Чжоу – 185).
- «Ред Булл»: 390 (Макс Ферстаппен – 208, Серхио Перес — 182).
- «Астон Мартин»: 378 (Фернандо Алонсо – 183, Лэнс Стролл – 214).
- «РБ»: 366 (Даниэль Риккардо – 209, Юки Цунода – 157).
- «Мерседес»: 360 (Льюис Хэмилтон – 172, Джордж Расселл — 188).
- «Альпин»: 333 (Эстебан Окон – 193, Пьер Гасли — 140).
- «Макларен»: 327 (Ландо Норрис – 144, Оскар Пиастри – 183).
- «Уильямс»: 299 (Александер Албон – 161, Логан Сарджент – 138).
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