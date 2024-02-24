Ландо Норрис: мы всё ещё довольно сильно отстаём от «‎Ред Булл» и «‎Феррари»

Пилот команды «‎Макларен» Ландо Норрис опасается, что его команда «‎сильно отстаёт» от «‎Ред Булл» и «‎Феррари» после предварительных тестов в Бахрейне.

«‎В конце прошлого сезона у нас была достойная машина, и я думаю, что мы определённо предприняли некоторые шаги в правильном направлении для её улучшения. Мы всё ещё довольно сильно отстаём от «‎Ред Булл» и «‎Феррари».

Определённо, начиная этот сезон, эти тесты, мы смогли найти правильный путь. Я не думаю, что мы вообще делали такое за последние три-четыре года. Мы начали атаковать немного активнее, хотя раньше были не уверены в том, будет ли эта машина должным образом подготовлена, или не думали о том, что мы максимально смогли использовать какую-то область. Думаю, что мы здесь с гораздо большим количеством знаний и опыта и просто с гораздо лучшей машиной для начала сезона. Мы, очевидно, проделали очень хорошую работу в прошлом году», — цитирует Норриса портал Racingnews365.