Представлена игрушечная модель гоночной Bugatti 1935 года. Она стоит более $ 20 тыс.

Компания Amalgam представила новую модель из своей коллекции — это гоночная Bugatti Type 59, на которой Жан-Пьер Вимилль выступал на Гран-при Бельгии 1935 года. Модель масштабом 1:8 будет выпущена в пяти экземплярах, каждый из которых обойдётся покупателю в £ 20,7 тыс. ($ 26,3 тыс.).

Модель Bugatti Type 59 Фото: amalgamcollection.com

В Amalgam отмечают, что изначально её специалистами была создана цифровая копия автомобиля, позже распечатанная на 3D-принтере и раскрашенная вручную. В комплекте с машиной идёт фигурка Жан-Пьера Вимилля в комбинезоне, в котором он был в день гонки 14 июля 1935 года. В общей сложности на разработку модели ушло более 5000 часов, при этом на создание каждой из них уходит более 500.

Модель Bugatti Type 59 Фото: amalgamcollection.com

Отметим, что Гран-при Бельгии 1935 года был третьим этапом чемпионата Европы. Вимилль, стартовавший четвёртым, сошёл на восьмом круге гонки из-за отказа двигателя, а победу одержал Рудольф Караччиола на Mercedes-Benz W25B. Он же в итоге и стал чемпионом, опередив Луиджи Фаджиоли и Манфреда фон Браухича.

Модель Bugatti Type 59 со снятым капотом Фото: amalgamcollection.com

Ранее коллекция Amalgam пополнилась двумя автомобилями Lamborghini, причём стоимость Revuelto в масштабе 1:8 составляет $ 23,5 тыс., а в прошлом году на свет появилась Ferrari 296 GT3 — она обойдётся в $ 17 тыс.