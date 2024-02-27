Вольф объяснил, почему копирование «Ред Булл» идей «Мерседеса» не станет залогом успеха

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал сходство между автомобилем его команды 2023 года и нынешним болидом «Ред Булл». При этом босс «Мерседеса» высказал мнение, что скорость RB20 будет зависеть от самых разных областей.

«Да, есть несколько вещей, которые они переняли у нас. Речь не только о концепции с «нулевыми» боковыми понтонами, но и о крышке двигателя, которую мы называли «Великая стена». С эстетической точки зрения выглядит не очень здорово, но в этом есть смысл. Но настоящая скорость достигается под днищем. Это автомобили с граунд-эффектом, и речь также идёт о прижимной силе и механических характеристиках управляемости. И именно здесь они были очень сильны в последние годы. Вероятно, они и дальше будут вносить изменения, но не такие радикальные, как может показаться на первый взгляд», — приводит слова Вольфа Motorsport.