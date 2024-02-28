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Норрис назвал две сильнейшие команды Ф-1 перед началом сезона

Норрис назвал две сильнейшие команды Ф-1 перед началом сезона
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о раскладе сил перед началом сезона, первый этап которого пройдёт с 29 февраля по 2 марта в Бахрейне.

«У нас есть примерное представление о том, где мы находимся, но мы не знаем наверняка. Очевидно, есть два лидера [«Ред Булл» и «Феррари»], а затем идёт группа из «Мерседеса», «Астон Мартин» и нас. Мы в гораздо лучшем положении, чем в прошлом году, и это самое главное», — сказал Норрис на пресс-конференции.

Ранее немецкое издание Motorsport-Total опубликовало данные о преимуществе «Ред Булл» в гоночном темпе над ближайшими соперниками на предсезонных тестах.

Отставание команд на круге:

«Мерседес» +0,45;
«Феррари» +0,50;
«Астон Мартин» +0,55;
«Макларен» +1,10.

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