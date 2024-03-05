Хорнер предлагал купить «Ред Булл» в обход штаб-квартиры в Австрии — FormulaPassion

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер выходил на тайских владельцев команды, семью Йювидья, с предложением полностью или частично приобрести её с группой британских инвесторов в 2023 году, сообщает издание FormulaPassion.

Сообщается, что это было сделано без ведома штаб-квартиры «Ред Булл» в Австрии. Именно этот шаг мог стать причиной для инициирования февральского скандала.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.