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Названа первоначальная реакция женщины на внимание со стороны Кристиана Хорнера

Названа первоначальная реакция женщины на внимание со стороны Кристиана Хорнера
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Стала известна изначальная реакции женщины на внимание со стороны руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Как сообщает Daily Mail, сперва она была польщена от интереса к себе в лице босса австрийской команды. Однако по мере того, как внимание становилось больше, пришла в ужас.

Напомним, ранее в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса гоночного коллектива обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде. Позже стало известно, что архив с Google-диска, якобы содержащий доказательства вины Хорнера, был отправлен в интернет. Это спровоцировало очередное обострение ситуации.

Ранее о скандальной ситуации высказался экс-босс «Хааса» Гюнтер Штайнер.

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