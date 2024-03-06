Названа первоначальная реакция женщины на внимание со стороны Кристиана Хорнера

Стала известна изначальная реакции женщины на внимание со стороны руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Как сообщает Daily Mail, сперва она была польщена от интереса к себе в лице босса австрийской команды. Однако по мере того, как внимание становилось больше, пришла в ужас.

Напомним, ранее в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса гоночного коллектива обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде. Позже стало известно, что архив с Google-диска, якобы содержащий доказательства вины Хорнера, был отправлен в интернет. Это спровоцировало очередное обострение ситуации.

Ранее о скандальной ситуации высказался экс-босс «Хааса» Гюнтер Штайнер.