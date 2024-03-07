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Сайнс проведёт первую практику в Джидде по сокращённой программе

Сайнс проведёт первую практику в Джидде по сокращённой программе
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс проведёт первую сессию свободных заездов в рамках Гран-при Саудовской Аравии по сокращённой программе и сэкономит силы, чтобы быть на 100% готовым ко второй, более важной для подготовки к гонке сессии. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) известный автоспортивный журналист Альберт Фабрега.

Вчера, 6 марта, пресс-служба «Феррари» сообщила, что её испанский гонщик приболел и из-за недомогания вынужден пропустить медиадень в Джидде.

Напомним, на первом этапе Формулы-1 сезона-2024 – Гран-при Бахрейна Карлос Сайнс занял третье место, уступив лишь пилотам «Ред Булл» — Максу Ферстаппену и Серхио Пересу. Этот сезон станет последним для Сайнса в «Феррари», в следующем году его место займет Льюис Хэмилтон.

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