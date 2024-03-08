Хорнер — про обвинения в свой адрес: соперники «Ред Булл» пытались этим воспользоваться

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о скандале, возникшем в команде после обвинений в его адрес со стороны сотрудницы.

«Очевидно, единственная причина, по которой всё это привлекло столько внимания, заключается в том, что произошла утечка информации. В результате возникло напряжение, справляться с которым было очень и очень тяжело во многих отношениях. Особенно было непросто моей семье, потому что всё это было обращено в одном направлении. И, конечно, другие пытались этим воспользоваться. К сожалению, Формула-1 — конкурентный бизнес. И некоторые надеялись извлечь из этого выгоду. И это, пожалуй, не самая приятная сторона нашего дела», — приводит слова Хорнера Pit Debrief.

Напомним, Хорнера обвиняли в неподобающем поведении. Позже команда сняла с него все обвинения.