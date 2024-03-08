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Норрис высказался о планах построить трассу Ф-1 с поворотом высотой с 20-этажный дом

Норрис высказался о планах построить трассу Ф-1 с поворотом высотой с 20-этажный дом
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением относительно намерения Саудовской Аравии построить новую гоночную трассу в Киддии – городе развлечений, который возводится в 45 км от столицы страны, Эр-Рияда. Ранее сообщалось, что трасса будет состоять из 21 поворота, а у первого будет высота с 20-этажное здание.

«Я посмотрел видео и могу сказать, что это выглядит довольно безумно. Моё уважение Саудовской Аравии за то, что она придумывает такие сумасшедшие вещи и пытается, чтобы задумка была такой крутой, каковой и кажется. Если хочешь, чтобы люди интересовались спортом, трасса не должна находиться где-то в глуши. В Саудовской Аравии хотят, чтобы это было большое событие, а не просто гонка. Думаю, будет здорово», — приводит слова Норриса Formel1.de.

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