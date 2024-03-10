Гиперкар Aston Martin от Эдриана Ньюи продали на аукционе за $ 3 млн

На аукционе RM Sotheby’s, который состоялся в Дубае, за $ 3 млн с молотка ушёл гиперкар Aston Martin Valkyrie, созданный при участии технического директора команды «Ред Булл» в Формуле-1 Эдриана Ньюи. Отметим, что изначально этот автомобиль стоил дороже — $ 3,5 млн.

Aston Martin Valkyrie Фото: rmsothebys.com

Aston Martin Valkyrie был представлен в 2017 году. Это инновационный гиперкар, в котором используется множество технологий из мира Формулы-1. У автомобиля 6,5-литровый атмосферный двигатель V12, спроектированный совместно с Cosworth и выдающий 1176 лошадиных сил.

Aston Martin Valkyrie Фото: rmsothebys.com

Считается, что до 100 км/ч Valkyrie разгоняется за 2,3 секунды и его максимальная скорость превышает 350 км/ч. Всего построено 150 таких автомобилей. Известно, что один из них заказал Фернандо Алонсо, а другой доставили руководителю команды «Ред Булл» Кристиану Хорнеру.

Koenigsegg Agera RSR Фото: rmsothebys.com

В то же время самым дорогим лотом аукциона стал редкий Koenigsegg Agera RSR. Эта модель была выпущена в трёх экземплярах эксклюзивно для японского рынка. У Agera RSR 5-литровый двигатель мощностью 1160, с которым автомобиль способен достигать 450 км/ч. Стоимость сделки составила $ 3,38 млн.

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss Фото: rmsothebys.com

Более трёх миллионов долларов удалось также выручить за Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss 2009 года. Эта машина вдохновлена победой Стирлинга Мосса в «Милле Милья» 1955 года и выпущена тиражом в 75 экземпляров. Лот ушёл с молотка за $ 3,2 млн.

Lamborghini Centenario LP770-4 Coupe Фото: rmsothebys.com

Чуть более двух миллионов долларов удалось выручить за Lamborghini Centenario LP770-4 Coupe 2017 года, а Ferrari 812 Competizione 2022-го ушла за сумму чуть менее $ 1,5 млн. Кроме того, за $ 1 млн продан McLaren P1 2014 года выпуска. Остальные лоты не были проданы или ушли за цену менее миллиона долларов.