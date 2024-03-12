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Представлен самый мощный Porsche в истории: у Taycan Turbo GT более 1000 л. с.

Представлен самый мощный Porsche в истории: у Taycan Turbo GT более 1000 л. с.
Porsche Taycan Turbo GT Weissach
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Компания Porsche представила самый мощный серийный автомобиль в своей истории — Taycan Turbo GT с электрическим двигателем, способным развивать 1033 лошадиных силы. Вместе с Porsche Taycan Turbo GT также представлена версия с пакетом Weissach, включающим в себя регулируемое антикрыло.

Porsche Taycan Turbo GT Weissach и стандартный Taycan Turbo GT

Porsche Taycan Turbo GT Weissach и стандартный Taycan Turbo GT

Фото: Porsche

Создатели сообщают, что Porsche Taycan Turbo GT разгоняется до 100 км/ч за 2,3 секунды, а в комплектации Weissach — за 2,2. Максимальная версия базовой версии — 290 км/ч, доработанной — 305. Версия от Weissach опережает стандартный Taycan Turbo GT за счёт облегчённых элементов конструкции, переднего диффузора и дополнительного антикрыла над задним спойлером.

Porsche Taycan Turbo GT Weissach

Porsche Taycan Turbo GT Weissach

Фото: Porsche

Кроме того, в Porsche подчёркивают, что за счёт использования карбона и других инновационных лёгких материалов инженерам удалось снизить массу автомобиля. Так, новый электрический Taycan Turbo GT весит на 75 килограммов меньше, чем Taycan Turbo S.

Porsche Taycan Turbo GT Weissach

Porsche Taycan Turbo GT Weissach

Фото: Porsche

Также в Porsche добавляют, что ещё до официальной презентации Taycan Turbo GT установил сразу два рекорда. Так, Ларс Керн сначала проехал круг по знаменитой трассе «Нордшляйфе» за 7.07,55, а затем показал на трассе в Лагуна-Секе время 1.27,87, в обоих случаях оказавшись быстрейшим среди пилотов серийных электромобилей.

Салон Porsche Taycan Turbo GT Weissach

Салон Porsche Taycan Turbo GT Weissach

Фото: Porsche

В США цены на электрическую новинку от Porsche составляют $ 130–290 тыс. в зависимости от опций.

Напомним, в январе официально дебютировал первый электрокроссовер от Porsche — представлено новое поколение линейки Macan.

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