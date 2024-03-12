Представлен самый мощный Porsche в истории: у Taycan Turbo GT более 1000 л. с.

Компания Porsche представила самый мощный серийный автомобиль в своей истории — Taycan Turbo GT с электрическим двигателем, способным развивать 1033 лошадиных силы. Вместе с Porsche Taycan Turbo GT также представлена версия с пакетом Weissach, включающим в себя регулируемое антикрыло.

Porsche Taycan Turbo GT Weissach и стандартный Taycan Turbo GT Фото: Porsche

Создатели сообщают, что Porsche Taycan Turbo GT разгоняется до 100 км/ч за 2,3 секунды, а в комплектации Weissach — за 2,2. Максимальная версия базовой версии — 290 км/ч, доработанной — 305. Версия от Weissach опережает стандартный Taycan Turbo GT за счёт облегчённых элементов конструкции, переднего диффузора и дополнительного антикрыла над задним спойлером.

Porsche Taycan Turbo GT Weissach Фото: Porsche

Кроме того, в Porsche подчёркивают, что за счёт использования карбона и других инновационных лёгких материалов инженерам удалось снизить массу автомобиля. Так, новый электрический Taycan Turbo GT весит на 75 килограммов меньше, чем Taycan Turbo S.

Porsche Taycan Turbo GT Weissach Фото: Porsche

Также в Porsche добавляют, что ещё до официальной презентации Taycan Turbo GT установил сразу два рекорда. Так, Ларс Керн сначала проехал круг по знаменитой трассе «Нордшляйфе» за 7.07,55, а затем показал на трассе в Лагуна-Секе время 1.27,87, в обоих случаях оказавшись быстрейшим среди пилотов серийных электромобилей.

Салон Porsche Taycan Turbo GT Weissach Фото: Porsche

В США цены на электрическую новинку от Porsche составляют $ 130–290 тыс. в зависимости от опций.

Напомним, в январе официально дебютировал первый электрокроссовер от Porsche — представлено новое поколение линейки Macan.