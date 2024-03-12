Назван шаг, который сделала «Феррари» в попытке переманить из «Ред Булл» Эдриана Ньюи

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи получил чек от «Феррари», в котором не проставлена сумма. Об этом информирует FUnoanalisitecnica. Сообщается, что на этом шаге в попытке заманить авторитетного специалиста настоял президент «Скудерии» Джон Элканн.

Напомним, об интересе «Феррари» к Ньюи сообщалось и ранее. В частности, совсем недавно издание AutoMoto сообщало, что Эдриан принципиально договорился о переходе с итальянскую команду.

Ранее сообщалось, что руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер будто бы считает, что «Ред Булл» способен побеждать без Ньюи.

Ранее слух, согласно которому Эдриан может перебраться в «Феррари», прокомментировал советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко. Хельмут выразил надежду, что этого всё же не произойдёт.