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«Это будет ударом для команды». Перес — о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл»

«Это будет ударом для команды». Перес — о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес высказался на тему потенциального ухода своего напарника голландца Макса Ферстаппена из команды.

«Сейчас «Ред Булл» находится в очень сильном положении, потому что мы показываем высокие результаты, что является заслугой каждого члена команды. Кроме того, внутри команды царит гармония. Для достижения такого, вероятно, потребуется много лет. И на данный момент динамика такова, что все в команде действительно хорошо работают вместе. Вся инженерная группа действительно сплочена. И вы можете видеть это сами. Поэтому объективных причин покидать команду нет. Но если Макс всё же уйдёт, то это будет ударом для команды», — приводит слова Серхио Переса портал Crash.net.

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