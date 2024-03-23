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Норрис: впервые за долгое время мне удалось раскрыть потенциал

Норрис: впервые за долгое время мне удалось раскрыть потенциал
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свой результат (четвёртое место) в квалификации на Гран-при Австралии, отметив, что впервые в этом сезоне ему удалось раскрыть свой потенциал.

«Я очень рад. Хороший результат на фоне не очень комфортно складывающегося уикенда.

Я чувствую, что впервые за долгое время мне удалось просто раскрыть потенциал. Я испытал это чувство в квалификации, когда я атакую и всё идёт хорошо. Давно у меня не было этого ощущения. Сегодня это чувство вернулось ко мне. Я изо всех сил пытался достичь этого», — сказал британский гонщик по окончании квалификации в эфире Sky Sports.

Ландо Норрис занимает восьмое место в личном зачёте чемпионата, на его счету 12 очков после двух гонок сезона-2024.

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