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В России продают Mercedes-Benz с внешностью «Победы»

В России продают Mercedes-Benz с внешностью «Победы»
Mercedes-Benz CL 550 в стиле ГАЗ М-20 «Победа»
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В России на продажу выставлен уникальный автомобиль Mercedes-Benz CL 550 с модифицированным в стиле ГАЗ М-20 «Победа» кузовом. Стоимость необычной машины — 10 млн рублей.

Mercedes-Benz CL 550 в стиле ГАЗ М-20 «Победа»

Mercedes-Benz CL 550 в стиле ГАЗ М-20 «Победа»

Фото: royalmotors.ru

Отмечается, что проект был создан в честь 75-летия «Победы». Автомобиль сохранил оригинальный 5,5-литровый двигатель мощностью 388 лошадиных сил и способен разгоняться до 250 км/ч. Кроме того, у машины автоматическая трансмиссия и пробег 160 тысяч километров.

Mercedes-Benz CL 550 в стиле ГАЗ М-20 «Победа»

Mercedes-Benz CL 550 в стиле ГАЗ М-20 «Победа»

Фото: royalmotors.ru

Напомним, что автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» выпускался с 1946 по 1958 год, когда ему на смену пришла ГАЗ-21 «Волга». Машина оснащалась 50-сильным двигателем, однако существовала и более мощная спортивная версия — «Победа-Спорт», получившая форсированную силовую установку.

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