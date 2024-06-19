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Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну Aurus. Уже второй

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну Aurus. Уже второй
Автомобиль Aurus
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В ходе визита в КНДР президент Российской Федерации Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну премиальный автомобиль Aurus, сообщает со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова агентство ТАСС. Причём этот автомобиль стал уже вторым Aurus Ким Чен Ына — первый был преподнесён ему в подарок в феврале.

По словам Ушакова, помимо автомобиля, Ким Чен Ын получил в подарок от Путина адмиральский кортик, а также чайный сервиз. Помощник президента также отметил, что в ответ принимающая сторона подарила художественные изображения и бюсты, однако не стал вдаваться в более подробные детали.

Напомним, обновлённый лимузин Aurus Senat дебютировал в мае 2024 года во время инаугурации Владимира Путина. Вместе с лимузином институт ФГУП «НАМИ» также представил версию автомобиля в кузове седан. Новинка стала частью нового этапа развития в рамках концепции единой модульной системы.

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