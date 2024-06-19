Ральф Шумахер дал прогноз на Гран-при Испании

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и аналитик Ральф Шумахер высказался о предстоящем Гран-при Испании, который пройдёт с 21 по 23 июня в Барселоне.

«Барселона всегда была сложной трассой и всегда будет. Победа останется за лучшей машиной. Все слабости станут известны. У «Феррари» опять возникнут проблемы с износом шин, а Макс Ферстаппен будет иметь существенное преимущество. Это трасса не является проблемой для «Ред Булл».

«Макларен» покажет себя как универсал с Ландо Норрисом, ставшим одним из самых желанных гонщиков в Формуле-1. Сможет ли «Мерседес» развить успех Канады? Я подозреваю, что вряд ли. Сильные стороны двигателя не будут реализованы в той же степени, но я надеюсь, что тенденция сохранится», — приводит слова Шумахера Sky Germany.