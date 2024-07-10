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Жена и две дочери радиокомментатора Формулы-1 были убиты из арбалета

Жена и две дочери радиокомментатора Формулы-1 были убиты из арбалета
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61-летняя жена и две дочери радиокомментатора Формулы-1 Джона Ханта были найдены мёртвыми в своём доме в Хартфордшире во вторник вечером. Об этом сообщает The Sun. По информации The Telegraph, Джон в тот день работал на станции BBC.

Полиция начала расследование убийства и розыск подозреваемого Кайла Клиффорда, который, как полагают, является бывшим парнем одной из дочерей. The Sun сообщает, что на кадрах из видео видно, как Клиффорд ходил ночью с арбалетом по улице, а затем вышел из переулка, ведущего к дому, где было совершено преступление, и нёс предмет, прикрытый простынёй.

Полиция Хартфордшира подтвердила, что Клиффорд всё ещё может быть вооружён, и призвала всех, кто его увидит, немедленно связаться с правоохранительными органами.

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