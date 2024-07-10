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Хэмилтон прокомментировал слухи о его заинтересованности в покупке команды MotoGP

Хэмилтон прокомментировал слухи о его заинтересованности в покупке команды MotoGP
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Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон ответил, заинтересован ли он в покупке команды чемпионата мира по кольцевым мотогонкам MotoGP.

«Я всегда любил MotoGP. Меня интересует потенциальный рост этого вида спорта, но я пока не углублялся настолько. Но всё возможно. Как я уже говорил, меня определённо интересует вопрос капитала, и с «Бронкос» это уже был первый шаг к владению командой.

Думаю, в течение следующих 5-10 лет, я надеюсь, их будет больше. Посмотрим где», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Ранее сообщалось, что представитель Льюиса Хэмилтона присутствовал на этапе MotoGP в Ассене (Нидерланды) и общался с руководством «Грезини Рэйсинг». Примечательно, что спонсоры «Мерседеса» и личные спонсоры Хэмилтона уже имеют сделки в MotoGP.

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