Беги впереди паровоза. «Локо» топит «Химки»

В преддверии матча «Химок» и «Локомотива» возникло непонятное ощущение. Кажется, прямо сейчас сложно понять, какая из команд является фаворитом. Было очевидно, что оба клуба примерно схожи по уровню и имеющимся проблемам.

Кубанцам очень не хватает Джамела Маклина, тогда как Энтони Гилл из-за проблем со спиной вынужден пропустить остаток сезона. Вдобавок ко всему, меньше чем за сутки до начала игры из стана подмосковной команды пришла неутешительная новость: Алексей Швед пропустит ещё несколько недель. Дело в том, что восстановление после перелома мизинца звёздного защитника жёлто-синих идёт медленнее обычного. А потому Шведа зрители не увидят не только в ближайших матчах Евролиги и Единой лиги ВТБ, но и на Матче звёзд.

Два капитана в одном. Фридзон приедет в Химки в форме «Локо» Капитан «Локо» стал звездой в «Химках». Теперь он вернётся на родную площадку, чтобы победить тех, за кого играл много лет.

При этом букмекеры оценивали шансы гостевого успеха железнодорожников сопоставимо шансам казанского УНИКСа в домашней игре с ЦСКА. По крайней мере, до матча они такими точно не казались. «Локомотив» отлично провёл последнюю игру Еврокубка против «Скайлайнерс», разгромив германский клуб с неприличной разницей в 26 очков. К тому же полностью оправился от травмы 218-сантиметровый центровой сборной Франции Мустафа Фалль, появление которого должно было создать максимум головной боли для главной атакующей опции «Химок» прямо сейчас — центрового Джордана Микки. И, забегая вперёд скажем, что создало.

Но обо всём по порядку. «Химки» начали мощно: Вяльцев на исходе четвёртой минуты первой четверти взрывает зал после забитой трёхи. Десятиочковое преимущество хозяев, вкупе с их активностью, вполне могло убить интригу на корню. Но вовремя взятый Йовановичем тайм-аут помог гостям прийти в себя. Уже к началу второй четверти железнодорожники вышли вперёд, а во втором игровом отрезке сами смогли создать двузначный отрыв. Появление Фалля, как и ожидалось, придало системе Йовановича вариативности, а центровой за короткое время смог собрать коллекцию из семи очков и восьми подборов.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Единой лиги ВТБ

«Химки» встрепенулись в середине третьей четверти. Маркович убежал в отрыв после перехвата, Дженкинс забил в тяжелейшем проходе с сопротивлением двоих соперников, а Моня завалил «бомбу» почти с 9-ти метров. Игра выровнялась и уже тогда начались затяжные баскетбольные качели, в которых были и обмены дальними попаданиями, и неспортивные фолы, и промахи Фалля с линии штрафных, и хитрая игра Марковича, отвечавшего за комбинационную игру хозяев.

Трёха Фридзона в начале четвёртой сделала отрыв семиочковым, а в капитана «Локо» и легенду «Химок» вселила столько уверенности, которая негативно сказалась в концовке. До последних минут соперники не давали зрителям ответа на вопрос о том, кто же всё-таки победит. И только когда у жёлто-синих было «-2» и время на одну атаку, на линию штрафных встал Фридзон. Экс-капитан «химчан» смазал оба броска, словно специально оставляя интригу в живых.



У Марковича было 10 секунд, чтобы пробежать всю площадку остановиться на трёхочковой дуге и бросить. После промаха подбор забрали гости, а времени на продолжение уже не было.

Второе поражение «Химок» в сезоне. Учитывая победу УНИКСа над ЦСКА, подопечные Римаса Куртинайтиса опускаются на третью строчку в турнирной таблице. Самое же интересное в этой истории то, что через неделю УНИКСу и «Химкам» играть в Казани.