Настало время судьбоносных решений для «Милуоки»

«Милуоки» наслаждается одним из лучших сезонов в своей истории.

На сегодняшний день у команды 77% побед. Даже во времена Карима Абдул-Джаббара клуб не выдавал такого процента. Есть вероятность, что этот показатель всё-таки упадёт к концу регулярного чемпионата, но сути это особо не поменяет, этот год всё равно будет в тройке лучших. С высокой долей вероятности в Висконсин уедет минимум две индивидуальных награды — лучшему игроку и лучшему тренеру. Команда демонстрирует яркую, но организованную и дисциплинированную игру, болельщики под завязку заполняют новую арену.

Всё выглядит идеально.

Но тут происходит неожиданный поворот. Клуб не дожидается лета и подписывает новый контракт с разыгрывающим Эриком Бледсо на четыре года, за которые он заработает $ 70 млн. Ход кажется логичным: Эрик — основной игрок команды, которая проводит роскошный сезон, и желание сохранить победный состав понятно. Однако здесь не всё так просто, как кажется на первый взгляд.



Постараемся разобраться.

Стоит ли Бледсо таких денег?

Глядя на текущий сезон, можно сделать вывод, что стоит. Как уже было сказано, он основной игрок лучшей команды лиги, что уже само по себе повышает его стоимость. Тем не менее здесь нужно смотреть глубже и думать стратегически.

За короткий промежуток времени клуб перескочил из категории вечно перспективных в категорию борцов за титул. Для таких команд ценность баскетболистов определяется уже другими величинами. Майк Буденхольцер выстроил рабочую систему вокруг Янниса Адетокунбо, в пределах которой все игроки команды раскрываются и превосходят ожидания. Это одновременно и хорошо, и плохо. Мы имеем положительный результат в турнирной таблице, но определить индивидуальный вклад в этот результат отдельных исполнителей крайне сложно. Всё очевидно только с создателем и ядром системы, а вот дальше всё достаточно ровно.



Потому разговор нужно вести о плей-офф, и вот тут уже есть проблемы.



Во-первых, он неэффективен в броске. Единственная дистанция, на которой он демонстрирует реализацию выше 40%, — до трёх футов от кольца. Это серьёзно обедняет его атакующий арсенал и упрощает задачу обороне, которой достаточно отодвинуть его от кольца. Средние и дальние броски, даже открытые, уже будут в пользу обороняющихся. Тем важнее этот аспект, когда игра построена вокруг звезды с нестабильным броском, которым она редко пользуется. Яннис может позволить себе играть только от прохода, второй игрок с тем же функционалом уже не нужен.



Во-вторых, он становится мишенью в защите. В целом он хороший защитник, но слишком мелкий, пускай и крепко сбитый. Это явная цель для разменов, и это проблема. Можно вспомнить Кайла Лоури и Криса Пола, которые тоже невысокие, или Кайри Ирвинга, который не силён в защите — но они являются первой-второй опцией своих команд в атаке. Когда игрок категорически важен на чужой половине площадки, то приходится мириться с трудностями на своей половине. Если этот исполнитель лишь третья-четвёртая опция, это уже отрицательная полезность.

Остаётся вспомнить минувший плей-офф и «Who is Terry Rozier», чтобы закрыть этот вопрос.



Обе проблемы можно устранить, заменив Бледсо бросающим вингом и сместив на позицию первого номера Брогдона.

Чем дальше, тем ближе команда находится к тому, чтобы перейти к формации с Яннисом на позиции центрового. Там отсутствие броска наименее критично, а в защите это будет явный плюс, если сравнивать с Лопесом, который также станет очевидной мишенью для разменов. Если на позиции первого номера будет играть физически более мощный Брогдон, команда получит пятёрку, в которой все могут размениваться, и очевидных целей нет. В атаке тоже не возникнет проблем, поскольку тот же Брогдон и Миддлтон умеют играть с мячом в руках и могут поделить функции разыгрывающего. Это даже если не считать наличия в команде Янниса, который зачастую является основным плеймейкером. Сам грек только выиграет от наличия на паркете четырёх снайперов, открывающих для него площадку и открывающихся под его передачи.



В этом плане есть изъян — прямо сейчас в команде нет винга, достаточно квалифицированного на обеих сторонах площадки. Миротич, Ильясова, Уилсон, Коннотон, Дивинченцо и Браун сами станут целью для атак соперника. Тем не менее, пятёрки, в которых есть Яннис и Брогдон, которых окружают Миддлтон, Снелл, Коннотон, Ильясова или Лопес (то есть, без номинального первого номера Бледсо или Хилла) дают в среднем 15 очков разницы между атакующим и защитным рейтингами на дистанции в 81 минуту. Это не огромная выборка, однако, демонстрирующая, что в таком формате система не рушится и остаётся боеспособной. И в перспективе качественный 3&D-винг был бы полезнее, нежели Бледсо. И именно этому стоило бы уделить внимание на рынке.

Большая разница. Брук Лопес — теневой MVP «Милуоки» Человека ростом 213 см трудно не заметить, но в НБА порой происходит и не такое.

Что же нужно было сделать?

Предстоящим летом в платёжной ведомости клуба должно было быть около $ 25 млн свободных денег с учётом отчисления Джорджа Хилла, контракт которого на следующий сезон гарантирован лишь на один миллион.



Этого мало для выдачи максимального контракта одному из топовых свободных агентов. Но у клуба будет время для того, чтобы выгодно обменять кого-то из пары Ильясова/Снелл (лучше второго). Это сложно, учитывая тот факт, что клуб уже раскидал почти все свои пики, но нет ничего невозможного, если приложить усилия. Особенно, когда на кону борьба за лучших свободных агентов. Все мы помним, как быстро нашёл выход из непростой ситуации Дэрил Мори, когда нужно было срочно выменять Криса Пола. Вопрос только в талантах руководства.



Нужно также понимать, что клуб располагает сильнейшим аргументом в гонке вооружений. Янниса можно считать лучшим игроком поколения, которое выходит в прайм. Дюрант, Джордж, Харден, Карри и другие — это скорее предыдущее поколение, которое либо уже перевалило за тридцатник, либо сделает это уже скоро. Потенциальное объединение с лучшим баскетболистом лиги, которому 24 года и который будет на пике в следующие четыре года, может стать весомым фактором в решении других звёзд. «Нетс», «Никс» и «Клипперс» могут предложить только рынок, «Лэйкерс» могут предложить Леброна, но ему уже 34, и за его кондиции уже тревожно, каким бы киборгом он ни казался. Яннис фактически гарантирует любой звезде борьбу за перстни в ближайшие годы. Это весомо.



Категорически важна такая возможность и для клуба. Почему в лиге все стремятся к максимальному количеству звёзд, созданию «больших трио» или даже «больших квартетов»? Потому что уровень амбиций любой команды определяется по простой формуле «спасёт ли тебя твой голый талант, когда всё полетит в бездну». Когда дело доходит до решающих матчей, на первое место неизменно будут выходить личности, которые окажутся выше любой системы. Исключения из этого правила есть («Спёрс», но они всегда исключения), но это работает в 99% случаев.

Леброн — сначала с Уэйдом и Бошем, а потом с Кайри и Лавом — методично разбирал крайне симпатичные команды вроде «Индианы», «Атланты» (того же Буденхольцера, к слову), «Торонто» и «Бостон», какими бы организованными и системными они ни выглядели.

«Голден Стэйт» можно заставить играть не в свой баскетбол, замедлить движение мяча и вынудить их играть через изоляции (хотя они уже давно не играют в тот баскетбол, который привыкли с ними ассоциировать), но они всё равно выкарабкаются, потому что даже так они сильнее индивидуально, пусть их привычная тактика и не работает.



«Милуоки» не будет играть в плей-офф то же самое, что играет сейчас. Баскетбол неизменно меняется, и когда система даст сбой, внезапно окажется, что всё снова ложится только на плечи Янниса, и он обязан выходить на уровень Леброна, способного тащить в одиночку. Готов ли грек быть человеком, который способен втащить команду за уши в финал, и будет ли готов в будущем? Пока вопрос.



Для этого и нужны звёзды. Если ты не Леброн, способный включать god mode, то тебе нужен человек, готовый в любой момент решить исход серии, даже финальной. Уэйд, Ирвинг, Карри/Дюрант (смотря кого считать первой звездой), Коби во времена Шака, Аллен в 2008-м и так далее. Каким бы талантливым ни был Яннис, ему нужен такой игрок, и это не Миддлтон, при всем уважении. Целая команда хороших ролевых исполнителей не стоит одного игрока такого уровня. Майк Буденхольцер снова построит систему вокруг других исполнителей.

Да, можно сказать, что клуб сильно рискует, жертвуя многим, чтобы ввязаться в гонку за звездой, которая может и не приехать. Но на деле особых жертв и не предвиделось бы. В самом плохом случае «Бакс» оставались бы с Миддлтоном и Брогдоном. Первый является близким другом Янниса, с которым они вместе появились в команде и вместе поднимались на вершину. Второй с первого же сезона стал лидером раздевалки, а недавно еще и получил признание авторитета в лиге, заняв должность вице-президента исполнительного комитета профсоюза игроков. Три ключевых исполнителя, которые важны не только в игровом, но и в человеческом плане, остаются при любом раскладе. Это уже не позволит клубу опуститься, добрать ролевиков, которых Бад потом встроит в систему так же, как делает это сейчас — дело нехитрое.



В конечном итоге это вопрос рисков и возможностей.



Масаи Уджири попрощался с живой легендой клуба ради одного года игрока, который может сделать разницу и в отношении которого была призрачная надежда на то, что он останется. Стоит напомнить, что в случае провала клуб останется со стареющими Лоури и Газолем, а также Сиакамом, который хорош, но это всё равно не претендент ни на что с уклоном в сторону попытки всех обменять и перестраиваться вокруг Паскаля. А с Дерозаном они бы ещё ближайшие два-три года были командой уровня финала конференции.



По сравнению с этим риск «Милуоки», который всё равно остаётся при своих главных активах, — слёзы.

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Если цена возможности получить суперзвезду и перейти в разряд явных кандидатов на титул — это Эрик Бледсо, то нужно решаться.



В этой лиге всё построено на готовности руководства обходить своих конкурентов, делать неожиданные ходы, проворачивать невозможное. Убедить трёх звёзд пойти на уступки в деньгах ради возможности объединиться. Подписать одного из лучших баскетболистов современности в команду 73-9, шокировать всех блицкригом из обменов нескольких звёзд подряд.

Почему тогда клуб так поступил?

«Милуоки» всегда был скромным провинциальным клубом. Да, у них есть чемпионский титул на третий год существования франшизы, но львиная доля звёзд клуба — от Карима Абдул-Джаббара, Сидни Монкрифа и Маркиза Джонсона до Рэя Аллена, Гленна Робинсона, Майла Редда и Эндрю Богута — это задрафтованные клубом игроки. Иногда получалось выцепить какую-то звезду или что-то похожее в обмене (Касселл, Джефферсон, Эллис или Сикма с Каммингсом в далёком прошлом). Но звёздные свободные агенты никогда не горели желанием ехать в Висконсин. Самым статусным подписанием клуба можно считать Грега Монро в 2015-м.



Энтони Дэвис не так давно поставил «Бакс» в список команд, с которыми он готов продлиться в 2020-м, и это огромное достижение для франшизы, о чём заявил и совладелец клуба Марк Лэсри.



«Я видел эту новость и думаю, что это великолепно. Это то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы игроки приходили и играли в Милуоки. Когда вы побеждаете и устанавливаете новые стандарты превосходства, люди видят это. Люди хотят побед. Не имеет значения, находитесь ли вы в Милуоки, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Цель везде одна — победа. Поэтому мы надеемся, что такие игроки, как Энтони Дэвис захотят приходить и играть в Милуоки», — сказал Лэсри и тут же схватил 25 тыс. штрафа за тамперинг.



Яннис нанёс «Милуоки» на карту первых звёзд лиги, и в словах совладельца клуба можно было прочесть готовность ухватиться за эту возможность, но…



Судя по всему, менталитет аутсайдера взял верх. В клубе банально не поверили в возможность договориться с реальной звездой и решили даже не пытаться, поспешив залить воском первый промежуточный успех.

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В конце концов, нельзя сказать, что это непременно плохо. Да, без «легитимной» второй звезды Яннису будет сложно сделать этот клуб чемпионом, как бы хорош ни был Буденхольцер с его системой. Но и без чемпионства всю эту затею вряд ли можно назвать провалом. В конце концов, для «Милуоки» регулярное нахождение в пантеоне лучших клубов лиги, пускай и с проблемами на завершающем этапе, — уже достижение.



Клуб занял пост «Торонто» последних лет — сидящего на берегу индейца, ожидающего, когда мимо него проплывут трупы врагов и «никого крайнего в цари не окажется и он первым будет».



Тактика не самая плохая.



Но, согласитесь, Яннис с поддержкой второй реальной суперзвезды (Кавай/Дюрант/Ирвинг/Батлер) мог бы стать следующей явно доминирующей силой в лиге, а не «одним из».

Бонус

Ознакомившись с вышеизложенным, можно допустить, что именно над Бледсо нависала самая большая угроза оказаться лишним. Если бы клуб и решился на сложный, но потенциально более выигрышный путь, то рисковали бы они именно Эриком, который не является близким другом Янниса и не пользуется сильным авторитетом в раздевалке. Просто хорошие баскетболисты всегда идут в расход первыми.



И именно Бледсо больше других опасался за своё будущее, тем более, что его репутация была подмочена скандалами в «Финиксе» и провалом в прошлогоднем плей-офф.



Но достаточно узнать имя агента игрока, чтобы понять, что всё так и закончилось бы в итоге — решением, которое выгодно в первую очередь для игрока и только для него.



Конечно это Рич Пол.



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