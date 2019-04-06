Они перевернули свою игру. Главные открытия сезона НБА

С главными разочарованиями мы уже разобрались, пора переходить к приятным неожиданностям. Благо, таковых было много, а потому есть смысл разделить эту категорию на личности и коллективы. Так буде проще не свалиться в компот из всего на свете.



Начнем с персоналий, и тут сразу хотелось бы оговориться, что это будет не список главных претендентов на самого прогрессирующего. Официальная формулировка сильно сужает рамки отбора, а этого хотелось бы избежать. Почему — станет понятно ниже.



Поехали.

10 место. Данило Галлинари

А вот и замечательный пример для иллюстрации изложенного выше. Нельзя сказать, что Галло совершил какой-то невероятный скачок в своей игре или даже в голой статистике. У него были весьма убедительные сезоны в «Денвере», собственно, свой немаленький контракт он заслужил именно такими выступлениями. Но проблема в том, что свой очевидный талант он успешно сочетал с не менее очевидным травматизмом. Кто-то над итальянцем шутил, кто-то ему сочувствовал, но факт оставался фактом — в общественном сознании его образ стал прочно ассоциироваться с проблемами.



И тут вдруг мы видим совершенно другого Галлинари. Последний раз больше 65 матчей за сезон он проводил в далеком 2013 году, после чего тут же вылетел на сезон. А тут ещё даже не конец регулярки. Да, он пропускал матчи в феврале из-за болей в спине, но это мелочи на фоне его истории болезней. https://www.instagram.com/p/BvtS1cpFOHp/



Причем Данило был не просто здоров, но ещё и дико продуктивен на паркете. В целом, его основные цифры не слишком отличаются от последних сезонов в Колорадо, но его продуктивность серьёзно возросла. Ни разу в карьере он не подбирался к почти элитной бросковой линейке 46/43/91, особенно по части атак из-за дуги. К тому же, он стал гораздо полезнее в обороне — и вот уже контракт, не так давно считавшийся провальным, начинает выглядеть всё лучше и лучше.



В конце концов, парню только 30, жизнь только начинается.

9 место. Торри Крэйг, Малик Бизли, Монте Моррис

Признайтесь, если бы вас год назад спросили, за какую команду выступают эти игроки, вы бы вряд ли смогли ответить и наугад сказали бы «Дарушшафака», потому что в НБА вы их не помните. А теперь эти люди являются частью основного ядра второй команды Запада.



Крэйгу 28, он не был выбран на драфте 2014 года и три года играл в Австралии, пока на него не обратили внимание в Денвере.



Моррису повезло больше, его выбрали аж 51-м на драфте 2017-го, но за первый сезон в лиге он наиграл целых 25 минут, отжигая в Лиге развития. Бизли на фоне своих коллег выглядел настоящим самородком, на которого потратили 19-й пик, но который два года не мог даже 10 минут за игру себе выбить.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Травмы Гэри Харриса, Уилла Бартона и Айзеи Томаса, которого расценивали как основного бэкапа на позиции разыгрывающего, вынудили Майка Мэлоуна искать внутренние резервы по ходу сезона. Эти самые «резервы» так не подвели, что даже основные игроки не чувствуют уверенности за своё место в старте, а Томас и вовсе выпал из ротации за ненадобностью.



Нельзя сказать, что все эти ребята совершили какой-то невероятный скачок, но они продемонстрировали отличную готовность к борьбе на уровне самых высоких задач, чего от них никто не ожидал. Ну и то, что они ворвались в лигу именно такой вот дружной компанией, обеспечивает им это место.

8 место. Джру Холидэй

Одна из самых трагичных историй этого сезона. «Новый Орлеан» летом потерял двух ключевых исполнителей, лишь частично их заменив, главная звезда клуба начала конкретно унывать ещё до известной истории с обменом, а после нее всем в клубе стало очевидно плевать на остаток сезона, и они слили ещё одного важного игрока за три дырки от бублика. И вот на фоне этого беспредела проводил свой лучший сезон Холидэй, к которому было минимум претензий, но все старания которого улетели в глубокую трубу.

Дэвис остался в «Пеликанс». Его агент облажался Летом у главной звезды «Нью-Орлеана» будет новый клуб. Многие команды пойдут на всё, чтобы заполучить игрока.

Несмотря на ужасный сезон, разница между атакующим и защитным рейтингами «Пеликанс» с Джру на паркете составляла 4,6 очка (лучший показатель в команде), а без него падала до -11,1 очка (худший показатель в команде). Долгое время разыгрывающий шёл в лидерах лиги по сыгранному времени и намотанному километражу. Он установил карьерный максимум по очкам, подборами и почти добрался до оного в аспекте передач. Он снова взвалил на себя всю тяжесть обязанностей основного разыгрывающего (Рондо ушел, а Пэйтон большую часть сезона был травмирован). Он делал почти по одному блоку за игру с ростом 193 сантиметра и персонально защищался против Дюранта, Джорджа, Дерозана и Хардена, позволив им забить через себя совокупно только 41 бросок из 124 (33%). В общем, веселился как мог, вывозя просто нечеловеческие нагрузки на обеих половинах площадки.



По-хорошему, Холидэй как никто заслуживал попадания на Матч всех звёзд. Но вместо признания его заслуг, вся проделанная им работа была умножена на ноль, а недавно он и вовсе перенёс операцию и досрочно закончил сезон. Но хоть где-то о его шикарном выступлении должны помнить.

7 место. Блейк Гриффин

История, во многом схожая с историей Галлинари, только с поправкой на масштаб личности. Да и одноклубниками они были ещё совсем недавно. История Гриффина — это бесконечная череда падений и последующих вставаний на ноги. Блейк приходил в лигу парнем, которого было невозможно остановить без нарушения правил, способный таранить всё на свете и забивать сверху с любым сопротивлением. Но это продолжалось совсем недолго. Очень скоро тело начало его подводить, он перестраивал свою игру, чтобы оставаться эффективным, потом снова получал травму, и всё приходилось начинать сначала. В итоге, один из самых разносторонних баскетболистов лиги переходил в «Детройт» с репутацией вечно больного парня с не самым приятным характером, а получение за суперзвезду неплохого Харриса, добротного Брэдли, просто Бобана и пик считалось отличной сделкой.

Как показало время, обмен пошел на пользу всем сторонам. Гриффину пошла на пользу смена обстановки и отдаление от порочных соблазнов Лос-Анджелеса. Впервые он получил команду, которая вверялась ему полностью и безоговорочно. Окончательно трансформировавшись в версию Леброна для бедных, Блейк проводит едва ли не лучший сезон в своей карьере. К концу регулярного чемпионата он не успеет набрать и 50 данков, хотя в первые годы делал по 200+ (забавно, что в 2011-м он даже запустил благотворительную акцию, отчисляя по 100 баксов за каждый данк в поддержку борьбы с детским ожирением, но мы отвлеклись) — зато он поливает из-за дуги с 36% точности при семи бросках за игру, а также генерирует огромное количество удобных атак для партнёров. То, что у него по сезону всего 5,5 передачи (что всё равно является карьерным максимумом), заслуга того, что он много времени проводил с персонажами вроде Стэнли Джонсона и Брюса Браунса, которые даже в двери раздевалки вряд ли с первого раза зайти могут.



Со времён заката последней чемпионской команды с Чонси Биллапсом, в Детройте ждали игрока такого калибра, с которым можно связывать надежды на светлое будущее. И вот наконец дождались.

6 место. Зак Лавин

Проще было найти глубокий смысл в песнях Егора Крида, чем отыскать людей, считавших трату 78 млн на Лавина хорошей инвестицией. Даже забудем на секунду о перенесённом разрыве крестообразных связок — у Зака и так никогда не было репутации будущей звезды. После первых лет в «Миннесоте» у парня было реноме атлетичного, но не одарённого игровым интеллектом бегунка, который отлично умеет только забивать сверху. Обмен Джимми Батлера на пакет из Лавина, Данна и едва выбранного на драфте Маркканена в 2017 году встретили смехом, решив, что руководство «Буллс» просто издевается. И если последние двое сразу же начали приятно удивлять, то вот Зак после травмы провёл блеклую концовку сезона, забивая только 38% бросков и с игры, что лишь укрепило многих во мнении о бестолковости данного персонажа.

Махнуть не глядя. Пять вопросов про обмен Джимми Батлера Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.

Но вот наступил новый сезон, и в полицию Чикаго начали поступать заявления о пропаже человека. Потому что тот парень, которого все увидели на паркете, был совсем не похож на того Лавина, которого все привыкли видеть. Стоит отметить колоссальную работу игрока над собой. Зак всё лето пахал самостоятельно и с лучшими тренерами, чтобы оправдать выданные ему авансы. И если в первых матчах он ещё оставлял впечатление человека, который слишком много на себя берёт и обеспечивает эффектную статистику за счёт высокого уровня задействования, то после возращения в строй многих ключевых исполнителей (а также смены тренера), мы увидели действительно игрока с перспективами стать звездой. Лавин предстал более зрелым баскетболистом, который гораздо лучше оценивает ситуацию на паркете и выбирает лучшее решение из возможных. Это сказалось как на бросковой линейке (47/37/83), так и на возросшем количестве результативных передач (4,5 ассиста за вечер).



Неожиданно, путем неочевидных решений, в «Чикаго» всё-таки получили молодую и развивающуюся команду с отличными перспективами.

5 место. Никола Вучевич

В целом, нечто подобное можно было предсказать, когда главным тренером «Орландо» назначили Стива Клиффорда. Экс-наставник «Шарлотт» уже имел успешный опыт реанимации карьер центровых с Элом Джефферсоном и Дуайтом Ховардом. К тому же, он никогда не был большим мастером развития молодых игроков. Потому можно было предположить, что «Мэджик» пойдут сложным путём со ставкой на проверенных бойцов, а не на того же молодого Бамбу, который и так времени получал мало, а потом еще и травму получил.



Но настолько ощутимого прогресса от Вучевича вряд ли кто-то ждал. Буквально за один сезон центровой превратился из добротного игрока в настоящую звезду, штампующую 20+10 в каждом матче. И дело тут не только в том, что на Николу стали чаще играть, хотя и не без этого. Сам игрок стал гораздо более эффективным, превратившись в машину по набору очков. Без разницы, забрасываешь ты ему мяч в глубокий пост или делаешь скидку на дугу — он доставит его в корзину. Сейчас он демонстрирует лучшие цифры в карьере абсолютно по всем показателям. Вокруг него даже удалось выстроить оборону, входящую в Топ-10 по лиге, что раньше казалось почти утопией. Первый вызов на Матч всех звёзд в такой ситуации был просто очевидным итогом.

Ближайшим летом Вучевич становится неограниченно свободным агентом и будет претендовать на максимальный контракт. Крайне интересно посмотреть за развитием его истории и тем, где он окажется в итоге. Не стоит исключать и вариант с тем, что в «Орландо» плюнут на перспективы Бамбы и не отпустят своего лидера, который и сам вряд ли захочет уходить.

4 место. Д’Анджело Расселл

«Бруклин» — удивительная организация. Тандем Шона Маркса и Кенни Аткинсона умудрился сделать команду уровня плей-офф из списанных ролевиков (Харрис, Динуидди), далеко не элитных проспектов (Аллен, ЛеВерт, Куруч) и просто средних ветеранов (Кэрролл, Дэвис). А во главе этого «отряда самоубийц» оказался Расселл, как воплощение всей философии построения команды. В 2017-м «Лейкерс» без сожалений расстались с ним, чтобы хоть как-то скинуть тяжелый контракт Тимофея Мозгова, выбрав на драфте «более перспективного» Лонзо Болла. По иронии судьбы, принявший этот пакет за свою единственную звезду «Бруклин» окажется в плей-офф раньше, чем «удачно расчистившие платежную ведомость» и подписавшие самого Леброна Джеймса «Лейкерс».



Не все сразу у ДиЛо в Нью-Йорке пошло как по маслу. Он пытался быть лидером команды в прошлом сезоне, но получалось слабо, а потом ещё и травма окончательно выбила игрока из ритма. И даже на старте этого регулярного чемпионата казалось, что главной звездой клуба остается Динуидди, который зажигал в концовках и решал исходы матчей. Но постепенно ситуация менялась и вот уже Расселл набрал воистину крейсерский ход. В 2019 году он набирает 24 очка, 4 подбора и 8 передач, заработал поездку на Матч всех звёзд и готовится продолжить рвать и метать в пост-сезоне.

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Пока «Бруклин» ещё не обеспечил себе место в плей-офф. На Востоке сейчас продолжается дикая борьба за места в восьмёрке. Но уже точно можно сказать, что клуб получил полноценную звезду на долгие годы (вопрос продления контракта теперь уже вряд ли стоит), что в перспективе даже важнее.

3 место. Джеймс Харден

Неожиданно, не так ли? Самое смешное, что даже если рассматривать награду «Самому прогрессирующему игроку» в аспекте статистики, то лидер «Хьюстона» окажется в числе кандидатов на победу. Харден набирает на шесть очков больше, чем в прошлом сезоне — это более существенная разница, чем у Расселла (5,5) и Вучевича (4,1). Да и команда его уже взяла барьер в 50 побед на фоне далеко не самого успешного сезона, чего нельзя сказать о его коллегах. А ведь в «Рокетс» зависимы от Джеймса ещё сильнее, чем «Нетс» от ДиЛо или «Мэджик» от Вуча.



Харден в этом сезоне вывел свою войну против трендов на совершенно новый уровень. В лиге, которая все больше двигается в сторону движения мяча и командности, он установил какую-то запредельную планку героического баскетбола. На фоне ухода важных исполнителей летом и травм Пола и Капелы уже по ходу регулярки, Джеймсу пришлось брать ситуацию в свои руки и тащить практически в одиночку. Только 13% всех его атак совершаются после передач партнёров, а на отдельных отрезках эта цифра и вовсе приближалась к нулю. Это фантастика для человека, который берет на себя по 25 бросков за вечер и имеет 54% эффективности реализации. Да он даже в защите упирался гораздо больше привычного уровня, делая по 2,1 перехвата и 3,6 касания в защите за игру.



Можно и нужно сказать о том, что игра Хардена (а потому и всех «Рокетс») скучна до зевоты, а сам игрок немало набирает со штрафных, к правильности которых есть вопросы. С другой же стороны, это не его проблема. Он достигает результата любыми способами. НБА — не лига выдающихся джентльменов, тут каждый сам за себя.

Если судьи позволяют ходить на линию по 10 раз за матч, никто не будет отказываться.



Если такой унылый баскетбол приносит результат, значит, нет смысла что-либо менять.



Вам может не нравиться Джеймс Харден, но это самое эффективное атакующее оружие в современном баскетболе, и с этим ничего не поделать. В этом сезоне он и вовсе улетел в космос по уровню продуктивности на паркете. И это тяжело отрицать.

2 место. Деррик Роуз

Прошлый сезон почти довёл беднягу Роуза до ручки. «Кливленд», травмы, «Миннесота», травмы, всего 25 матчей за год, травмы, травмы, травмы… Игрок уже был готов закончить карьеру, но всё-таки решил остаться (не в последнюю очередь из-за условий договора со спонсорами, но всё же) и это оказалось на 100% правильным решением. У Тома Тибодо всегда есть немного любви к бывшим подопечным, а потому Деррик получил достаточно доверия на старте сезона, чтобы ему было очень нужно. А после обмена Батлера он и вовсе расцвёл, вклинившись в число кандидатов на «Лучшего шестого».



Причём это был новый Роуз, который существенно перестроил свою игру и научился играть от броска. Причём он не просто начал бросать из-за дуги, но и сразу вышел на уровень 40% реализации при почти половине атак с ведения. К сожалению, после Нового года на него снова посыпались травмы, из-за которых он реализовал всего пять дальних бросков в 19 матчах, а уже в марте решился на операцию и досрочно завершил сезон. Но вот тот Роуз, которого мы увидели в первой половине сезона, снова оживил в сердцах его поклонников (а их всё ещё очень много) искру надежды на возрождение их любимца. В конце концов, достаточно вспомнить, что он был в числе лидеров голосования на Матч всех звёзд, и людям очень не понравилось решение всё-таки не брать защитника «Вулвз» на это мероприятие.

На гребне волны. Сегодня мы все — Деррик Роуз Похоже, лучший сюжет сезона в НБА уже состоялся.

Несмотря на смазанный финиш сезона, вот это удивительное возрождение должно добавить Роузу в первую очередь моральных сил, чтобы снова разобраться с мелкими повреждениями и продолжить радовать фанатов 50-очковыми перформансами в следующем сезоне.

1 место. Паскаль Сиакам

Пожалуй, это было достаточно ожидаемо. Но придумывать велосипед и идти против здравого смысла просто в желании сделать неожиданный поворот — это тоже неправильно. Скорее всего, Сиакам получит награду «Самого прогрессирующего игрока» этого сезона, что будет полностью заслуженно. Это настоящая история Золушки. Когда Деррик Роуз становился MVP, Сиакам выбирал между карьеров футболиста и карьерой священника в Камеруне. Уже позже он резко начнёт расти, заинтересуется баскетболом и попадет в лагерь Люка Мба а Муте, определившись со своим будущим. Но он всё равно не считался каким-то выдающимся талантом вроде соотечественника Джоэля Эмбиида со схожей судьбой.



«Торонто» выбрали Паскаля под 27-м пиком, и было сразу очевидно, что он не готов играть в НБА. Он был слишком худым, он застревал между позициями. И он не бросал, что отбрасывало тень на его перспективы в лиге. На второй сезон ситуация улучшилась, парень начал что-то попадать, но никто не ожидал от него чего-то большего, нежели роль полезного игрока со скамейки на 20 минут. Однако, этот сезон стал для Сиакама просто прорывным. Паскаль умудрился из добротного ролевика стать едва ли не второй звездой (учитывая спад в игре Лоури) одной из лучших команд лиги.

Он начал играть в баскетбол семь лет назад и уже пугает НБА «Рэпторс» лидируют в «регулярке» благодаря прогрессу Паскаля Сиакама.

Внезапно из парня, который толком не умеет ничего, Сиакам превратился в парня, который умеет фактически всё. Он прокачал свой бросок и набор движений в атаке, он отлично бежит в быстрые отрывы, он способен заигрывать партнёров, и он защищается на элитном уровне. Красноречивым свидетельством уровня Паскаля может служить тот факт, что в Канаде начали появляться мнения в духе «не страшно, что Кавай уйдет, у нас теперь есть новый Кавай».



И если в целом с этой идеей можно спорить, два Кавая всё-таки лучше, чем один, то отрицать роскошную игру Сиакама просто невозможно.

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