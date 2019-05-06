«Финал четырёх» Лиги чемпионов. Как это было

«Финал четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов в этом году прошёл в Антверпене. Как и за два года до этого, город-организатор выбрали из числа тех, кто попал в решающую стадию ЛЧ.

Организаторы опасались, что абсолютно небаскетбольный город не придёт посмотреть на четыре лучшие команды турнира. Но опасения были напрасны — на полуфиналы пришли 17,3 тыс. человек.

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Правда, его «Бамберг» проиграл в полуфинале итальянской «Болонье». Недаром Никос Зисис перед стартом «Финала четырёх» выписывал комплименты сопернику.

Зисис: «Финал четырёх» — это и есть красота лиги Он выигрывал Евролигу с ЦСКА и портил жизнь сборной России. Теперь его задача — взять Лигу чемпионов.

В другом полуфинале встречались хозяева «Финала четырёх» из «Антверпена» (это они, если помните, выбили из турнира БК «НН») и испанский «Тенерифе». Победа осталась за командой с Канарских островов.

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Правда, и хозяева недолго расстраивались. В матче за третье место — где, вероятно, никто бы на них не поставил — бельгийцы довольно уверенно разобрались с «Бамбергом» и выиграли с разницей в 14 очков.

Фото: Лига чемпионов

Если смотреть только на эмоции игроков «Антверпена» после игры, то могло показаться, что они как минимум вышли в финал.

Ну а победа в турнире в итоге досталась «Виртусу», или, как его ещё называют, «Болонье». В решающем матче итальянцы визуально легко расправились с «Тенерифе». Уже первая четверть закончилась со счётом 20:8 в пользу «Болоньи», и в дальнейшем своё лидерство они ни разу не упустили.

Особые поздравления отправляем главному тренеру итальянцев Саше Джорджевичу. Последние годы карьеры сербский коуч ходил на грани победы в Еврокубке вместе с «Баварией», но в итоге мюнхенцы не очень красиво от него избавились. Теперь Джорджевич — чемпион.

Как и вся итальянская команда.

Фото: Лига чемпионов

Кевин Пантер в «Финале четырёх» за две игры набрал 47 очков и сделал 15 подборов. В выборе лучшего игрока финала двух мнений быть не могло — статистика 26+7 говорила сама за себя. Кстати, он же стал первым в истории ЛЧ обладателем двух титулов чемпиона подряд — в прошлом году американец победил с АЕКом.