«Заставил гордиться ЦСКА, как и обещал». Слёзы и радость ЦСКА

ЦСКА вернул себе корону чемпиона Евролиги. Следующий год красно-синие проведут в статусе чемпиона. На них любая команда настраивается по-особенному, но теперь будет сложнее вдвойне. Но сейчас не об этом.



Победа армейцев, как и любого другого клуба или сборной в любом виде спорта, — это всегда коллективный успех. Здесь нет одной фамилии и одного героя. Долгий, сложный, нервный путь завершается триумфом. Теперь можно выдохнуть и вспомнить то, что зачастую остаётся за кадром, кажется неважным и необязательным.

Сейчас уже в это сложно поверить, но в начале сентября ЦСКА как команды не было и в помине. Как такое возможно? Легко. Российская часть красно-синих (Семён Антонов, Михаил Кулагин, Иван Ухов, Андрей Воронцевич) отправилась в расположение сборной России и помогала ей пробиваться на чемпионат мира, а тренерский штаб начал работать с новичками в Москве.

Ваши нервы — наши проблемы! Как ЦСКА опять стал сильнейшим клубом Европы Спустя три года после Берлина-2016 красно-синие возвращают себе корону европейского баскетбола! «Армейцы» — лучший клуб Старого Света!

Команда обновилась сильно. И это было связано, в первую очередь, с неудачным выступлением в белградском «Финале четырёх», где оба матча были проиграны не только по счёту, но и ментально. Поражение от «Жальгириса» в матче за третье место и вовсе стало крайне болезненным на фоне почти национального праздника в исполнении тысяч литовских болельщиков, радовавшихся вместе с президентом своей страны, приехавшей поддержать Шарунаса Ясикявичюса и его команду.



Джоэл Боломбой, Алек Питерс, Иван Ухов, Андрей Лопатин, Дэниэл Хэкетт — в ЦСКА пришла сразу целая пятёрка новичков. И если у итальянца Хэкетта уже был опыт выступления на высоком уровне, то для остальных это был абсолютно новый вызов. Лопатин «вырос» из молодёжного проекта, Ухов перерос уровень «Пармы» и принял новый вызов, а Боломбой и Питерс приехали из США после небольшого опыта в НБА.



Про Боломбоя разговор особый. Скромному парню, выступавшему за «Юту», пришлось непросто. Получение российского гражданства заняло несколько месяцев, в которые ему пришлось только тренироваться и смотреть на матчи как зрителю. И это было ещё не самое сложное — после получения российского паспорта Боломбою предстояло дебютировать за сборную. Вряд ли американец с российскими корнями ожидал столь холодного отношения со стороны будущих партнёров по сборной, высказывающихся о нём в СМИ. Может быть, они тогда просто не понимали, насколько хорош и открыт форвард ЦСКА. После матча с Чехией в Химках, думается, всё изменилось.

Первый матч новая команда Димитриса Итудиса провела 9 сентября против «Востока-65». Многие игроки разъехались в национальные сборные, а их места заняли воспитанники ЦСКА-2, которые после также отправились на сбор в турецкий Белек, где ЦСКА предстояло провести небольшой предсезонный турнир. Новые схемы, новые игроки, неполный состав и много молодёжи. Но уже там можно было понять главное: Итудис хочет менять игру.

ЦСКА сильнее всех! Российский клуб блестяще выиграл финал Евролиги Разумеется, ЦСКА не мог не устроить всем своим болельщикам классическую нервотрёпку. Разве без неё победа в финале была бы так сладка?!

Быстрый баскетбол, к которому мы постепенно привыкаем в НБА, теперь становится модным и в Европе. ЦСКА следует трендам: отсутствие классических центровых, бросающие Хантер и Хайнс и особая гордость Итудиса — маленькая пятёрка с Клайберном в роли форварда.



Американец — главное открытие всего сезона Евролиги. Универсализм, атлетизм, талант и хладнокровие, превратили его в мощнейшее оружие. Вывести мяч? Легко. Отзащищаться и подстраховать? Пожалуйста. Затолкать оппонента спиной и забить с разворотом? Это стало его фирменным элементом. Разогнать быстрый отрыв и вколотить сверху? Сколько угодно! Закрыть Клайберна было проблемой для любой команды.

А ведь ещё мощнейший сезон провёл Кори Хиггинс, игравший несколько сезонов в люберецком «Триумфе». Тогда он был снайпером и обычным легионерам, которых берут в слабые команды для гарантированной опции в нападении. Тогда он сам стирал форму дома, а в то, что его крёстный сам Майкл Джордан (да-да, тот самый великий Майкл Джордан!) решительно не верилось. Хиггинс стал образцом стабильности. Он подтянул дальний бросок, забивая почти половину всех попыток. Его проходы стали мощнее, а броски со средней в важные моменты матча чаще достигали цели.

Жизнь ЦСКА всегда делится на «до Финала четырёх» и «после». После неудачи в Белграде на главного тренера свалилась масса критики. Это понятно. Побеждает команда, а проигрывает тренер. Контракт грека заканчивается нынешним летом и, видимо, пока нет ясности, продолжит ли он работу с командой. Но его эмоции и объятия с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным говорят о том, что какой-то разговор у них всё-таки уже состоялся.

Это видео можно посмотреть в «твиттере» Евролиги

«Ты заставил меня гордиться ЦСКА, как и обещал», — кричал Ватутин, обнимая греческого специалиста.



Это был, пожалуй, самый трогательный момент вечера. Итудис после скажет журналистам, что готов продолжать работу в ЦСКА и произнесёт эмоциональную речь в раздевалке. Он не знает, что ждёт его в будущем. Но прямо сейчас он сделал каждого болельщика армейской команды сами счастливыми людьми на земле.