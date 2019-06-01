Алексей Швед — главный супергерой баскетбольной России

Несмотря на травму, защитник провёл очередной фантастический сезон и стал MVP Единой лиги ВТБ. А потом добыл для своего клуба Евролигу.

Круче Алексея Шведа в Единой лиге ВТБ нет никого. Это почти медицинский факт. И дело даже не в титуле самого ценного игрока, который защитник «Химок» получил по ходу полуфинальной серии с УНИКСом.



Он разделил всех поклонников лучшей игры с мячом на два лагеря: первый сходит с ума и визжит в восторге от его божественной игры; второй почти ненавидит Шведа за, как им кажется, чрезмерное стягивание всех возможных одеял на себя.

Одно ясно точно — равнодушных нет.

Несломленный. Травма Шведа доказала его уникальность С. Карасёв вернулся после травмы и реализовал 1 бросок с игры. Швед после возвращения набрал 37 очков и «убил» ЦСКА. Почувствуйте разницу.

Возвращение Шведа в Россию из НБА случилось четыре года назад, и теперь можно смело говорить о том, что «Химки» точно не прогадали с подписанием. Швед стал лицом всего российского баскетбола в мире и одним из самых известных и обсуждаемых баскетболистов, играющих на противоположной стороне океана от США и Канады. Для подмосковного клуба имя лидера-россиянина значит чуть ли не больше, чем Леброн Джеймс для «Кливленда» образца 2016 года.



Просто вдумайтесь, игрок сборной России вот уже четыре года заставляет вращаться всё (всех) вокруг себя. Он — лидер атак, под него собирают состав, в котором каждый игрок знает, кому нужно отдать мяч в последнем владении. В конце концов, он стал нашей версией Стефа Карри, девиз которого гласит: «Я могу делать любые вещи». Он совершает в среднем больше 10 дальних бросков за матч и забивает более 30% — фантастика, которая совершается на наших глазах.



Нынешний сезон для Шведа, как кажется, получился самым-самым. Почти 24 очка в среднем за игру второй сезон подряд, рекордные для себя лично семь ассистов и четыре подбора. Первый номер жёлто-синих говорит в интервью о том, что чувствует в себе силы и уверенность, а после подтверждает слова делом. Стоит вспомнить хотя бы его возвращение после длительного восстановления от перелома мизинца — в первом же матче он отгрузил в кольцо ЦСКА 37 очков и вырвал победу у более чем мотивированного соперника. А его 28 очков в среднем за матч в серии за Евролигу с УНИКСом и вовсе будут являться в страшных снах греческому наставнику казанцев Димитрису Прифтису. Кажется, супергерой Подмосковья лично лишил его работы.

«Чем дольше Швед будет сидеть на скамейке, тем хуже будет команде» Главный тренер химчан Римас Куртинайтис — о серии против УНИКСа.

Превращение Шведа в настоящую суперзвезду активно началось после Евробаскета 2017 года. Тогда лидер нашей сборной стал лучшим снайпером турнира, чего не удавалось никому и никогда из соотечественников. Затем аналогичный приз был завоёван уже на клубном уровне, а за одним был побит рекорд по количеству матчей подряд с 16 и более очками.

Остаётся задать логичный вопрос: а что дальше? Естественно, мы должны попробовать заглянуть чуть дальше финальной серии Единой лиги ВТБ и даже Кубка мира, где Шведу придётся пытаться затащить нашу команду на Олимпиаду.

Вариант 1. Швед останется в «Химках»

Самый логичный вариант событий. Как минимум, у Шведа есть действующий контракт с жёлто-синими, они уже точно сыграют в Евролиге, и всё вроде бы идёт по плану. Остаётся надеяться, что травмы обойдут россиянина стороной, а тот продолжит творить магию на баскетбольном паркете.

Вариант 2. Отъезд в НБА

Швед настолько крут в Европе, что очень уж хочется вновь увидеть его за океаном. Он, конечно, нам и самим нужен здесь, но только в споре с лучшими, можно узнать свой истинный уровень.

Понятно, что Швед не в том возрасте и не в том статусе, чтобы уезжать по первому зову. Его, помимо финансовых условий, будет интересовать ещё и роль. Сидеть на скамейке и выходить в «мусорное» время, точно не его история. Иначе бы он сменил Химки на «какой-нибудь клуб НБА» уже прошлым летом.

Вариант 3 (нереальный). Переход в ЦСКА

Самый маловероятный вариант. Но просто представьте, что де Коло и Родригес, например, уходят, а на позицию лидера красно-синие ставят своего экс-игрока. Швед точно не хуже Нандо в защите, а по эффективности в нападении в последние пару сезонов и вовсе будет интереснее. Армейские болельщики как раз ностальгируют по Милошу Теодосичу и его магии. А тут вроде как свой маг и волшебник.



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