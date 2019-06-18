Свободные агенты, которые перевернут НБА. За ними идёт охота

Драматичный финал ещё долго не будет отпускать. То, с какими сложностями столкнулись «Уорриорз» по ходу минувшего плей-офф, достойно отдельного фильма. Да, в нём не будет счастливого конца, но событий точно хватит сполна. Ещё прошлой осенью казалось, что действующий чемпион вообще не испытает проблем в новом походе за титулом — Леброн ввязался в авантюру с «Лейкерс», «Милуоки» казался (и оказался) недостаточно опытен, «Бостон» пытался найти лидера, но так и не нашёл, а «Хьюстон» на удивление снова был максимально близко, но нет. «Голден Стэйт» же подписал Демаркуса Казинса и ждал его восстановления после разрыва ахилла. Столь звёздного состава в лиге не было давно, но травмы всё перечеркнули.
Кевин Дюрант порвал ахилл, а Клэй Томпсон разорвал крестообразную связку. И если у Дюранта есть опция продления контракта, то у Томпсона её нет. Правда, руководство «Уорриорз» вроде готово на благородный шаг — подписать с обоими травмированными звёздами максимальные контракты. И пока оно занимается решением этого вопроса, остальная лига высматривает остальных свободных агентов.
Кавай Леонард (есть опция продления с нынешним клубом), 27 лет
Клуб: «Торонто»
Статистика в прошлом сезоне: 26,6 очка + 7,3 подбора + 3,3 передачи (49,6% с игры)
Претендующие команды: «Торонто», «Клипперс», «Лейкерс», «Никс»
Что нужно знать: никто не знает, что собирается делать Кавай. А меж тем именно свежеиспечённый MVP финальной серии сейчас является главной трансферной целью для некоторых крупных команд лиги. Его приход — в этом мы убедились только что — способен перевернуть расклад сил во всей лиге.
Кайри Ирвинг (свободный агент), 27 лет
Клуб: «Бостон»
Статистика в прошлом сезоне: 23,8 очка + 5 подборов + 6,9 передачи (48,7% с игры)
Претендующие команды: «Бостон», «Бруклин», «Лейкерс», «Никс»
Что нужно знать: Кайри переходил в «Бостон» от Леброна и желал стать самостоятельной звездой. Стал? Однозначно ответить крайне сложно. По слухам, его не воспринимала всерьёз быстро окрепшая молодёжь «Селтикс», а защитник в какой-то момент был настолько расстроен этим, что даже звонил Леброну и просил прощения. Ходили слухи, что Ирвинг уже одной ногой в «Бруклине», но после громкого перехода Энтони Дэвиса в «Лейкерс» что-то может измениться.
Джимми Батлер (свободный агент), 29 лет
Клуб: «Филадельфия»
Статистика в прошлом сезоне: 18,7 очка + 5,3 подбора + 4 передачи + 1,9 перехвата (46,2% с игры)
Претендующие команды: «Филадельфия», «Бруклин», «Лейкерс», «Никс», «Даллас»
Что нужно знать: Батлер вышел на рынок свободных агентов и ждёт предложений максимального контракта. У клубов есть опасения. Например, каким образом он уходил из «Миннесоты». Если кто забыл, то там он устроил что-то очень напоминающее дедовщину. Под гнев Джимми сильнее остальных попадали Таунс и Уиггинс.
Кемба Уокер (свободный агент), 29 лет
Клуб: «Шарлотт»
Статистика в прошлом сезоне: 25,6 очка + 4,4 подбора + 5,6 передачи (43,4% с игры)
Претендующие команды: «Шарлотт», «Лейкерс», «Никс», «Даллас»
Что нужно знать: Кемба не скрывал, что готов подписывать контракт с «Хорнетс». Он вроде бы предан команде и хочет остаться. Но большие рынки и команды с чемпионскими амбициями могут всё изменить. Прямо сейчас он главная цель «Лейкерс».
Четыре вышеназванных игрока и их решения способны перевернуть всю лигу. Приход любого в «Лейкерс» автоматически повысит шанс Короля на ещё один титул. Но при этом вряд ли кто-то из этих амбициозных звёзд захочет просто мириться с ролью оруженосца.
В любом случае вряд ли все из этого квартета останутся на своих местах. А если нет, то это значит, что нас будет ждать крайне интересный и непредсказуемый сезон.
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