Вадеева: попали в «группу смерти», но едем готовыми

Женская сборная России по баскетболу вылетела в сербский город Зренянин, где 27 июня начнёт выступление на чемпионате Европы. В одной группе с нашей национальной командой будут играть сборные Бельгии, Беларуси и Сербии.

«Чемпионат» поговорил с лидером нашей команды Марией Вадеевой — об ожиданиях, готовности к чемпионату и личных планах на это лето.



— Первая задача, которую нам предстоит решить, это выход из группы, — начинает Вадеева. — Но, конечно же, нам всем хочется попасть на Олимпийские игры. Это одна из главных задач на турнир. Но мы будем делать всё шаг за шагом. Конечно, каждому хочется победить на чемпионате Европы, но мы будем к этому идти постепенно, задачи будут становиться выше уже по ходу.



— Говорят, что ваша группа — самая сложная на ЧЕ.

— Мне кажется, что это правда. Одна из самых сильных групп точно. Как нам уже говорили, это «группа смерти». Но это нормально, мы пройдём сначала самое сложное, а дальше будет полегче. В любом случае каждая игра будет очень интересной и тяжёлой. Но мы готовились к этому и едем в Сербию готовыми.



— Соперников уже все разобрали?

— Каждую тренировку мы разбирали команды, да, постоянно смотрим видео, обсуждаем всё на собраниях. Серьёзно готовимся.

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— В вашем квартете будут играть хозяйки…

— Да, у нас второй матч с ними. Не думаю, что это будет самая тяжёлая игра, потому что лёгких у нас в принципе не будет. Конечно, у сербок будет преимущество домашнего паркета — там будет полный зал, болельщики сумасшедшие, они очень громко кричат и неистово поддерживают свою команду. Но у нас были товарищеские игры во Франции, например, где француженок так же хорошо поддерживали. Поэтому нас этим теперь не испугать.



— Товарищеские матчи придали уверенности? Команда выглядела очень хорошо.

— Да, я думаю, что придали. Мы были очень сплочёнными, и эти игры нам же самим показали, что мы одна команда, что мы можем сделать всё. Это, конечно, придаёт уверенности в собственных силах.

— Андрей Кириленко говорит, что Мария Вадеева должна постепенно забирать лидерские функции у Евгении Беляковой. Вы готовы?

— Пока что, думаю, я ещё не готова. Потому что у нас сейчас Женя капитан, она лидер именно внутри команды. Мы постоянно к ней прислушиваемся. Когда придёт время, я, конечно же, буду готова взять лидерские роли внутри сборной. Если, конечно, девочки будут не против, если согласятся.

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— Вы наблюдаете за Беляковой? Учитесь у неё?

— Конечно, я пытаюсь учиться у всех опытных игроков, кто и как ведёт себя. Я говорю именно про роль внутри коллектива, а не на площадке. Какие-то качества беру себе на вооружение.



— После чемпионата Европы у вас какие планы? WNBA?

— Да, отдыха этим летом мне не светит. Может, три дня побуду в Москве и сразу же полечу в WNBA. Там буду до сентября-октября.



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