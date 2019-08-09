Обыграть Италию! Матч, в котором сборная России должна поверить в себя. LIVE!

11:45. Итальянцы собрали очень приличный состав и это абсолютно точно самый сильный соперник из тех, с кем нашей сборной приходилось играть в товарищеских матчах. Тем более, что против России выйдет одна из главных звёзд Марко Белинелли. Чемпион НБА 2014-го, победитель конкурса трёхочковых и просто гора опыта и харизмы. Ему 33 года, но он всё ещё в прекрасной форме.
11:35. Итак, информация по Боломбою. Как таковой дисквалификации на него организаторы не накладывали. Его участие в матче будет напрямую от решения наставника сборной. Благая весть.
11:25. Если на матч с Венесуэлой наша сборная выходила почти в полной тишине, то на игру против Италии обязательно соберётся полный зал и будет добавлять огня после каждого успешного действия своих. В таких условиях парни Сергея Базаревича ещё не попадали этим летом. Что ж, отличный шанс проверить уровень коммуникаций. Важный тест и для новобранцев — необходимо проявить психологическую уверенность.
11:15. Отдельно отметим Джоэла Боломбоя. Этот 25-летний талантливый парень играет на позиции центрового. При при своих 205 сантиметрах он наделён прекрасной прыгучестью, игровым интеллектом и… уверенным броском из-за дуги. Как правило, он радует воздушностью, какой-то даже элегантностью в действиях. И вот в Вероне, когда это было необходимо, мы увидели жёсткого и неуступчивого баскетболиста. И дело даже не в той стычке. которую Джоэл и не провоцировал (провоцировали его), а при борьбе на щитах. Это хороший знак. Будем надеяться, что огранизаторы не дисквалифицируют его на эту игру.
11:05. Возвращаясь к матчу, прошедшему накануне, нужно отметить не только ошибки, которые наша сборная совершила в изобилии, но и позитивные моменты. Во-первых, мы видим отличную готовность лидеров — Воронцевича, Фридзона и Курбанова. Прибавляет Михаил Кулагин, который борется, отдаёт отличные передачи, здорово чувствует Боломбоя. Кроме прочего, показал стремление идти под кольцо.
10:55. Устроители турнира в Вероне чрезвычайно грамотно составили расписание. Хозяева в первый день размялись на явном аутсайдере. Россияне же, ключевой и сильный соперник, с которым ещё и квалификацию на Евробаскет в одной группе играть, выйдут слегка помятые венесуэльцами. С одной стороны, расчёт на то, чтобы проверить свежую команду с крепким соперником, с другой стороны, есть расчёт на то, что соперника этого на весь матч может не хватить.
10:45. Накануне Сборная Италии провела игровую тренировку. Сенегальцы не сумели оказать даже малейшего сопротивления и выглядели скорее спарринг-партнёрами, а не соперниками. Счёт говорит об этом красноречивее любых слов — 111:54. Вот вам краткая видеозарисовка от итальянцев.
10:35. Доброе утро, друзья! В итальянской Вероне продолжается турнир «Verona Basketball Cup». Сегодня дружина Сергея Базаревича встретится с хозяевами — итальянской командой. Матч начнётся в 21:30 по московскому времени. Мы расскажем вам во всех подробностях о событиях, предваряющими эту встречу, и о самой игре. Следите за обновлениями.
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