Обыграть Италию! Матч, в котором сборная России должна поверить в себя. LIVE!

11:45. Итальянцы собрали очень приличный состав и это абсолютно точно самый сильный соперник из тех, с кем нашей сборной приходилось играть в товарищеских матчах. Тем более, что против России выйдет одна из главных звёзд Марко Белинелли. Чемпион НБА 2014-го, победитель конкурса трёхочковых и просто гора опыта и харизмы. Ему 33 года, но он всё ещё в прекрасной форме.

11:35. Итак, информация по Боломбою. Как таковой дисквалификации на него организаторы не накладывали. Его участие в матче будет напрямую от решения наставника сборной. Благая весть.

11:25. Если на матч с Венесуэлой наша сборная выходила почти в полной тишине, то на игру против Италии обязательно соберётся полный зал и будет добавлять огня после каждого успешного действия своих. В таких условиях парни Сергея Базаревича ещё не попадали этим летом. Что ж, отличный шанс проверить уровень коммуникаций. Важный тест и для новобранцев — необходимо проявить психологическую уверенность.

11:15. Отдельно отметим Джоэла Боломбоя. Этот 25-летний талантливый парень играет на позиции центрового. При при своих 205 сантиметрах он наделён прекрасной прыгучестью, игровым интеллектом и… уверенным броском из-за дуги. Как правило, он радует воздушностью, какой-то даже элегантностью в действиях. И вот в Вероне, когда это было необходимо, мы увидели жёсткого и неуступчивого баскетболиста. И дело даже не в той стычке. которую Джоэл и не провоцировал (провоцировали его), а при борьбе на щитах. Это хороший знак. Будем надеяться, что огранизаторы не дисквалифицируют его на эту игру.

Плохо говорит по-русски, но уже стоит за Россию грудью. Боломбой удалён с матча Венесуэльцы без шансов проигрывали сборной России в товарищеском матче. «Грязной» игре противостоял русский американец.

11:05. Возвращаясь к матчу, прошедшему накануне, нужно отметить не только ошибки, которые наша сборная совершила в изобилии, но и позитивные моменты. Во-первых, мы видим отличную готовность лидеров — Воронцевича, Фридзона и Курбанова. Прибавляет Михаил Кулагин, который борется, отдаёт отличные передачи, здорово чувствует Боломбоя. Кроме прочего, показал стремление идти под кольцо.

Мы поставили оценки игрокам сборной России. Фридзон и Воронцевич — лучшие Победа над Венесуэлой была крупной, но не принесла должной радости. Сборной ещё далеко до идеала. Согласны с оценками?

10:55. Устроители турнира в Вероне чрезвычайно грамотно составили расписание. Хозяева в первый день размялись на явном аутсайдере. Россияне же, ключевой и сильный соперник, с которым ещё и квалификацию на Евробаскет в одной группе играть, выйдут слегка помятые венесуэльцами. С одной стороны, расчёт на то, чтобы проверить свежую команду с крепким соперником, с другой стороны, есть расчёт на то, что соперника этого на весь матч может не хватить.

Россия обыграла Венесуэлу, совершив 17 потерь. Италия нас завтра размажет? Венесуэльцы отчаянно мазали трёшки, россияне совершили непростительное число потерь. Базаревич может быть доволен только ветеранами. Опять.

10:45. Накануне Сборная Италии провела игровую тренировку. Сенегальцы не сумели оказать даже малейшего сопротивления и выглядели скорее спарринг-партнёрами, а не соперниками. Счёт говорит об этом красноречивее любых слов — 111:54. Вот вам краткая видеозарисовка от итальянцев.

10:35. Доброе утро, друзья! В итальянской Вероне продолжается турнир «Verona Basketball Cup». Сегодня дружина Сергея Базаревича встретится с хозяевами — итальянской командой. Матч начнётся в 21:30 по московскому времени. Мы расскажем вам во всех подробностях о событиях, предваряющими эту встречу, и о самой игре. Следите за обновлениями.