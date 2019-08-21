«Борись, в России тебя любят». Как сборная России поддержала Блатта

Имя Дэвида Блатта хорошо известно в баскетбольном мире по обе стороны Атлантики. Этот наставник поработал в НБА и в Европе. А уж его значение для России и вовсе трудно переоценить. И вот накануне стала известна тяжёлая новость о том, что творец главного олимпийского чуда в истории российского баскетбола болен. У Дэвида диагностирован рассеянный склероз. Подробнее об этом рассказал в своём материале обозреватель «Чемпионата» Марат Арасланов.

«Быть примером для всех и никогда не сдаваться». У Блатта неизлечимая болезнь У легендарного тренера сборной России первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Он собирается продолжить работу и быть примером для всех.

А сегодня, 21 августа, игроки и тренеры сборной России совершили простой, но очень правильный поступок. Аккурат перед отъездом в Китай на Кубок мира, на котором будет разыграна очередная порция олимпийских лицензий, они вышли на открытую тренировку в майках с наклейкой в поддержку Блатта. (#PlayHardPlaywithHeart).

Фото: Пресс-служба РФБ

В нынешнем составе национальной команды до сих пор хватает баскетболистов, которых для нее открыл еще израильский специалист.

Дэвид Блатт стал активно привлекать в сборную форварда, скитавшегося по арендам (ЦСКА, «Локомотив» Ростов-на-Дону, УНИКС, «Спартак» Санкт-Петербург»). В 2009 году 22-летний Никита поехал на свой первый крупный турнир основных сборных — чемпионат Европы в Польше.

«Безусловно, хочется Дэвида поддержать. Он такой человек, что никогда не сдаётся, и в той ситуации, которая складывается сейчас, мы будем надеяться, что будет выходить победителем каждый день. И что он сможет проявить те черты характера, которые проявлял и показывал, когда был главным тренером сборной России, выходя победителем», — выразил надежду один из лидеров и сегодняшней сборной.

Семен Антонов

Нынешний армеец также может сказать «спасибо» Блатту. В июне 2010 года тяжелый форвард тогда еще тамбовского «ТГУ-Баскет» получил свой первый вызов в главную сборную страны, которая готовилась к чемпионату мира в Турции. На тот Кубок мира Семен так и не поехал, но уже в следующем году он сначала дебютировал за сборную на товарищеском турнире, а затем и был включен Блаттом в окончательную заявку на Евробаскет в Литве. Сборная вместе с ним завоевала бронзу, а Антонов стал одним из открытий турнира.

«Он очень любим болельщиками, игроками, тренерами. Это человек, которого уважают все, независимо от страны. Конечно, когда такое случается, ощущение, как будто мешком по голове ударили. Когда я прочитал эту новость, было немного не по себе, обидно, несправедливо. Но Дэвид – боец, он много раз выходил из различных ситуаций. Его считают победителем, он сотворил чудо. Мы желаем ему здоровья. Борись, в России тебя очень сильно любят и поддерживают! Тебя всегда здесь ждут. Ты настоящий боец!» — говорит Семён.

Андрей Воронцевич

20-летний форвард ЦСКА, еще в 2006 и 2007 годах игравший за российскую молодежку на Евробаскете, в 2008-м году поехал в составе сборной Дэвида Блатта на Олимпийские игры в Пекине. Под руководством Блатта Воронцевич сыграл на двух Евробаскетах (2009, 2011) и на Кубке мира-2010.

«Плакать не надо». Вот такая сборная России едет на Кубок мира А главный тренер напоминает, что команда пробилась в Китай без игроков Евролиги.

Владимир Ивлев

В июне 2011 года московский динамовец Владимир Ивлев был включен Дэвидом Блаттом в расширенный состав сборной России для подготовки к Евробаскету-2011. И хотя сыграть на турнире 21-летнему центровому так и не удалось, именно с Блатта началась его история в сборной России.

«Хотел бы выразить Дэвиду слова поддержки. Я немного поработал с ним в сборной, в московском «Динамо» чуть больше. Я как раз при нем пришел в первую команду. Только слова благодарности Дэвиду. Держитесь! Все болельщики и игроки скажут ему то же самое», — приводит слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

Сергей Карасев

18-летний на тот момент защитник люберецкого «Триумфа» впервые был вызван Блаттом в национальную команду на матчи квалификационного раунда к Олимпийским играм-2012, которые прошли в столице Венесуэлы Каракасе в июле 2012 года. На этом мини-турнире Карасев провел все три матча, помог сборной пробиться на Олимпиаду, куда поехал и сам. В Лондоне Карасев вместе с партнерами завоевал пока последние на сегодня медали Олимпийских игр.

Виталий Фридзон

Именно Дэвид Блатт начал активно привлекать в национальную команду атакующего защитника подмосковных «Химок». И хотя Виталий не попал в золотую сборную на Евробаскет-2007, именно в команде израильского специалиста Фридзон добился главных успехов в сборной – бронзовых медалей Евробаскета-2011 и Олимпиады-2012.

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич не работал с израильским специалистом, но и не упустил возможности сказать добрые слова в адрес коллеги.

«Дэвид — особенный человек для нашего баскетбола. Мы все желаем ему справиться с трудностями. Не знаю, насколько это победимо. Наклейки на майках — тоже один из способов поддержать его в этой ситуации», — рассказал наставник о мотивах акции, которую организовала сборная России.