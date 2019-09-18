«Не соглашусь с теми, кто сравнит Джеймса и Шведа». Большое интервью с Итудисом

В составе действующего триумфатора Евролиги произошли серьёзные изменения. Сразу пять игроков, составлявших первую пятёрку, покинули команду. Плюс к этому, до сих пор не включились в предсезонную подготовку шесть баскетболистов, защищавших цвета своих национальных сборных на прошедшем в Китае Кубке мира.

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Тем не менее, армейцы одержали победу на предсезонном турнире, проходившем в Турции. Димитрис Итудис, в интервью корреспонденту «Чемпионата» подвёл предварительные итоги подготовки к сезону.



— Димитрис, как вы провели лето?

— В этот раз я остался в Москве дольше обычного. Дочь заканчивала учебный год. Также у меня было мероприятие с другими тренерами Евролиги в Барселоне. Ещё было несколько собраний в ЦСКА. Вы и болельщики уже видели, что от нас ушло много игроков.

Но дело не в количестве покинувших нас ребят, их было пятеро. Дело в важных ролях, которые они играли в команде. Лето нам пришлось провести в поисках новичков, чтобы собрать наиболее сильный состав. Мы учитывали реалии рынка на тот момент. Приоритетом некоторых игроков была НБА, поэтому моё лето было весьма загруженным. Но в то же время я отлично провёл время с семьёй в нашем летнем домике в Греции. Съездил в Валенсию, где я был одним из главных спикеров на тренерском семинаре. Заехал на греческий остров Родос, который меня восхищает. Так что лето прошло здорово.



— Когда вы осознали, что чемпионской команды-2019 больше нет?

— Мы действительно осознали, что чемпионской команды больше нет, когда потеряли целую пятёрку. Это был уже свершившийся факт. Пять игроков решили уйти по разным причинам, но пришли шесть других значимых парней. Нас покинули Нандо Де Коло, Кори Хиггинс, Серхио Родгригес, Отелло Хантер, Алек Питерс. Все они теперь наши противники: Чачо — в «Милане», Нандо — в «Фенербахче», Кори — в «Барселоне», Питерс — в «Эфесе», а Отелло — в «Маккаби». Все они ушли в хорошие клубы, и теперь будут нам противостоять.

Нандо де Коло уходит из ЦСКА. Он пять лет олицетворял успехи клуба Француз выиграл с «армейцами» два чемпионских титула в Евролиге и пять — в Единой лиге ВТБ. Но пришла пора прощаться.

Мы стараемся построить команду наилучшим образом. Но надо помнить, что мы сделали для достижения успеха как клуб и как команда. При этом не забывать, что теперь ЦСКА вступил в новую эру.



Первая цель — стать командой! Это самая-самая сложная часть. Потому что наша прошлая команда со всеми покинувшими нас игроками прошла через тяжёлые времена, преодолела все трудности и плохие моменты, поражения и победы. В нас появился стержень, чтобы противостоять любым препятствиям, идти вперед вопреки всему. За 5 лет у нашей программы был хороший прогресс. Думаю, нам многое удалось.



— Тот факт, что самый ценный игрок прошлогоднего «Финала четырёх» остался в команде – удача?

— Сохранение в команде Уилла Клайберна — не вопрос удачи. Мы просто обсудили всё с ним и с его агентом. У него было желание остаться в ЦСКА. Если бы те, кто ушёл, тоже хотели остаться, они бы остались. К этому больше не надо возвращаться и обсуждать раз за разом.

Фото: РИА Новости

Для нас хорошо, что Уилл Клайберн остаётся с нами. Все игроки — и Нандо, и Кори, и любой другой наш баскетболист — здесь прогрессировали. То, какими они пришли и то, какими стали в ЦСКА. Для нас было честью работать с такими игроками. Мы их развили в личностном плане, то же самое и с Уиллом.

Уилл — на редкость высококлассный парень. У него высокие цели, что он подкрепляет большим старанием и профессионализмом. Он очень трудолюбивый и предъявляет к себе высокие требования. По поводу Клайберна у меня нет никаких сомнений.



Летом ему сделали небольшую операцию, прочистили лодыжку. Вообще-то в «Финале четырёх» Уилл играл на одной ноге. Не буду бросаться громкими словами, что он — герой, но у него сильный характер. Внутри него есть стержень, и он хочет соревноваться на высшем уровне. Всё это подкрепляется знаниями и большим объёмом старания.



— Новички Коста Куфос и Рон Бэйкер никогда не играли в Евролиге. Нет опасений в связи с нехваткой у них европейского опыта?

— Не скажу, что у Костаса Куфоса нет опыта в Европе, ведь он играл за сборную Греции. Даже несколько раз — на юниорском уровне и за главную национальную команду. У него был весьма неплохой опыт в Европе. Проблемой можно назвать, если это вообще проблема, когда и сколько тренировок он и Рон Бэйкер провели со своими командами за последнее время.



Коста Куфос 11 лет выступал в НБА, так что у него громадный опыт. С другой стороны, Рону Бэйкеру прооперировали плечо, и с февраля он вообще не тренировался. Когда мы на прошлой неделе начали подготовку в Москве и играли «5 на 5», он сказал мне: «Тренер, так я не занимался уже 2 года!». В НБА у них не хватало времени на тренировки из-за спаренных матчей и перегруженного графика. Нам нужно дать ему время освоиться. Поэтому нужно быть терпеливыми, и болельщикам нужно запастись терпением. Им нужно держать в уме, что это уже не та же чемпионская команда.



Именно поэтому я говорил о 5-летнем цикле, во время которого мы сохраняли костяк команды. Теперь этого ядро поменялось. Нандо Де Коло, Кори Хиггинс, Уилл Клайберн, Чачо Родригес, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов — все они были здесь большую часть времени, которое я работаю с ЦСКА. Кто-то четыре, кто-то пять лет — не важно. Теперь костяк поменялся, а перед нами стоит задача стать командой. Не просто выигрывать матчи, что тоже важно, но и понимать причины поражений, а мы будем проигрывать.



Нужно стать настоящей командой, поддерживать друг друга, понимать, жертвовать, быть готовым воспринимать критику. Нужно осознать, что каждая команда в новом сезоне Евролиге будет с высочайшей мотивацией играть с действующим чемпионом. У них появится дополнительная энергия, а нам нужно перепрыгнуть всё это. И по-настоящему соперничать на высоком уровне, если мы хотим снова стать успешной командой.



— Новичка ЦСКА Майка Джеймса часто сравнивают с Алексеем Шведом. Они могут набрать очень много очков, но журналисты критикуют их за огромное количество бросков.

— При всём уважении я не соглашусь с каждым журналистом, который сравнит Джеймса с Алексеем Шведом. Но я и Шведа не считаю некомандным игроком — он делает за матч 10-11 передач, выводит всех на бросок, справляется на «отлично». Не понимаю, почему Шведа считают некомандным игроком?

— Большое количество бросков и не всегда высокий процент их реализации.

— Он делает много бросков? У него достаточно мастерства, чтобы много бросать. Когда он обостряет, выводит партнеров на кольцо и заканчивает игры с 10-11 ассистами. Его точно не назовёшь некомандным игроком. Опять же, повторюсь, не хочу сравнивать Джеймса и Шведа, просто скажу, что Алексей — невероятно крутой баскетболист. Без сомнений, один из лучших в Европе.



Мы очень много говорили с Майком. Летом он играл вместе с Кайлом Хайнсом и уже в хороших отношениях с Уиллом Клайберном. Он отлично знал, куда он приходит. У него несколько качеств, которые он уже демонстрировал ранее и в «Панатинаикосе», и в «Милане», и в НБА, конечно же. Ему придётся понять: теперь он находится в команде, и здесь ему нужно адаптироваться. Нам необходимы его инстинкты, его быстрота и забивные качества. В то же время нам нужно много других вещей, которые он понимает. Пока что я очень доволен тем, как мы общаемся и взаимодействуем.

— Как проходит предсезонная подготовка?

— Многое ещё предстоит сделать, ведь у нас только третья неделя предсезонки. Я бы сказал, что у нас продолжается «медовый месяц». Сейчас мы переходим к более серьёзным играм. Ещё более серьёзные впереди – в конце сентября стартует Кубок Гомельского.



До недавнего момента мы готовились без шестерых игроков из национальных сборных. Не забудьте, что Янис Стрелниекс не тренируется и пока не играет за нас. Получается, семь человек пока не в составе. Никаких выводов я пока не могу делать и обойдусь без них, пока не пройдёт пара месяцев со старта Евролиги и Единой лиги ВТБ. Потому что это совершенно новая команда.



— Наверняка вы следили за соперниками? Что скажете о «Химках» и «Зените», которые тоже выступят в Евролиге?

— Пока ничего не читал о соперниках, игр не смотрел, знаю только составы. Вы тоже вряд ли видели их матчи. Команды у них серьёзные, как всегда. У «Химок» всегда была хорошая команда. Естественно, это наш конкурент и в Лиге ВТБ, и в Евролиге. «Зенит» также серьёзно усилился и ставит перед собой серьёзные цели. Они замахнулись на высокие цели, и мы очень уважаем питерский клуб.



За этот пятилетний цикл мы завоевали все пять титулов в Единой Лиге ВТБ. Наш результат в плей-офф 41:1. Вы должны понимать, что мы проиграли всего один матч за пять лет! Это кажется нереальным, но соперничество при этом было серьёзным. Хоть мы и выиграли все титулы, но в домашней лиге мы всегда знаем, что у нас есть серьёзные конкуренты.

Единая Лига ВТБ — один из самых престижных чемпионатов на европейском континенте. По сравнению с Испанией, Турцией, Германией и Италией, российская лига — лучшая, потому что здесь есть ЦСКА, «Химки», «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань». Есть другие команды, и может показаться, что они в другом эшелоне, но у них серьёзные программы. Я говорю об «Астане», «Енисее», «Калеве». Могу упомянуть все команды, Единая лига ВТБ — очень престижная.



«Химки» и «Зенит» также как и мы выступят в Евролиге в этом году, поэтому собрали очень сильные составы. Я очень уважаю их клубные системы.



— Знаем, что вы смотрели матчи Кубка мира. Что скажете о выступлении российской сборной?

— На Кубок мира сборной России не удалось собрать сильнейший состав. Разумеется, не хватало Алексея Шведа и ещё пару игроков, которых, как я полагаю, хотел видеть тренер. Россияне выступили здорово, для них чемпионат мира можно считать успешным. Они сделали, что могли. Боролись в каждом матче, и я верю, что этот турнир был для России успешным.

Фото: РИА Новости

Игроки вашей сборной набрались опыта. Если бы состав был полноценным, это могла бы быть совсем другая история. Вообще на чемпионате мира были разочарования. К примеру, Греция поехала на турнир в сильнейшем составе с MVP НБА. Они вели в счёте в матче с Бразилией, но один штрафной бросок, перехват и всё поменялось. Но это баскетбол. Мы знаем, что на чемпионатах мира одна игра в группе может поменять всё. Греция должна запастись терпением, воспринять результат как новый опыт. И постараться больше настроиться, как и России, на олимпийскую квалификацию



Поздравляю Испанию с тем, что они снова оказались на вершине. Они продемонстрировали постоянство, а оно очень важно в баскетболе. Всегда быть в медалях и всегда конкурировать на высочайшем уровне – очень непросто.



— За счёт чего им это удалось?

— Если говорить о мужском баскетболе, то нужно внимательно смотреть на то, что происходит на молодежном, юниорском и юношеском уровнях. Испания — в медалях в каждом из возрастов. Мы помним, как Пау Газоль и Карлос Наварро играли вместе, начиная с 99-го на молодёжном чемпионате мира в Португалии. Парни из нынешнего поколения — Серхио Люль, Марк Газоль и Руди Фернандес играют вместе годами. За это время они приобрели доверие. Они знают друг друга, и порой им не обязательно говорить. Достаточно зрительного контакта для того, чтобы знать куда переместится твой партнёр. И они играют как настоящая команда. Рубио отлично управляет командой. Я всех их поздравляю с таким постоянством! Именно это необходимо в нашем спорте — демонстрировать стабильный результат, победную философию, постоянный тренерский штаб, и так они добились этого постоянства.