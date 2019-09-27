Здесь мало денег, играют россияне, но на Олимпиаду можно пробиться и отсюда.

На Кубке мира все кричали про какую-то Суперлигу. Что это вообще такое?

Есть ли жизнь за пределами Единой лиги ВТБ? Существуют ли баскетбольные клубы без миллиардных бюджетов? Сейчас мы приоткроем завесу тайны для тех, кто ничего не знает о Суперлиге. Мы, конечно, не настаиваем, но рекомендуем посмотреть хотя бы несколько матчей в интернете, а ещё лучше сходить вживую. Знакомьтесь: главные причины и интриги второй по значимости баскетбольной лиги в России.

Билеты

Раз только что было сказано о посещении матчей, то стоит сказать и о билетах. Никаких проблем с тем, чтобы попасть (естественно, при желании) на игры, у вас не возникнет. Почти на все игры можно вообще попасть бесплатно.

География

В Суперлиге в грядущем сезоне выступят 16 команд. Пять из них из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. То есть городов, где есть клубы Единой лиги ВТБ, а с этого сезона все три команды (ЦСКА, «Химки» и «Зенит») ещё и в Евролиге сыграют. Зато остальные 11 разбросаны по всей матушке России. Тут тебе и Уфа, и Ижевск, и даже Владивосток с Южно-Сахалинском.

Уровень

Низшие лиги, что не удивительно, должны уступать топовым и по уровню баскетбола. Но если посмотреть на составы команд, то в них несложно обнаружить знакомые фамилии. К примеру, Максим Шелекето много лет провёл в разных клубах Единой лиги, а следующий сезон начнёт в «Спартаке» из Владивостока. Иван Лазарев ещё совсем недавно был частью ЦСКА, а теперь сыграет за столичную «Руну». Руслан Патеев какое-то время шёл по следам Тимофея Мозгова и даже попал в сборную России и основу «Химок». Прошлый год он отыграл в Польше, а теперь будет частью московского клуба МБА.

Именно в МБА играет одно из открытий прошедшего недавно Кубка мира – Андрей Сопин. По слухам защитник имел предложение от команд Единой лиги, но предпочёл игровое время. А вот второй член сборной из Суперлиги принял другое решение. Речь о Григории Мотовилове. В Китай он уезжал игроком дальневосточного «Спартака», а после турнира перевёз свои таланты в Краснодар, став игроком «Локомотива».

Отказал ЦСКА и вернул к жизни сборную России. Кто такой Сопин? Парень из второй по значимости российской лиги из-за травм ведущих игроков попал в сборную и становится её лидером.

Собственно, когда-то давно «Нижний Новгород» играл в Суперлиге (лидером той команды был, кстати, Семён Антонов) и сделал тогда большущий шаг вперёд. Да и «Парма» совсем недавно выступала на лигу ниже и даже сохранила с того времени доморощенных воспитанников. Так что в баскетбол тут играть точно умеют.

Возраст

Кто-то может подумать, что Суперлига – это место, куда приходят доигрывать те, кто уже слишком стар для Единой лиги ВТБ. Спешим этот миф (если он существует вообще) развеять. Конечно, опытные игроки во второй по силе лиге России играют. Но тут есть целые команды, составленные из молодёжи. «Химки-Подмосковье» — это дублирующий состав тех самых «Химок», что грозятся в этом сезоне скинуть с трона ЦСКА.

Кстати, подмосковная команда набрала столько игроков, что с большой долей вероятности в дубль «спустят» кого-то из этого списка: Евгений Валиев, Егор Вяльцев, Андрей Десятников, Тимофей Якушин.

Российская молодёжь покорила Верону. За Фридзоном тянутся Мотовилов и Сопин Серьёзные вопросы вызывает игра Сергея Карасева, который пока совсем не похож на лидера сборной.

У ЦСКА тоже есть дубль, и он тоже играет в Суперлиге. В межсезонье «армейцы» перевернули тренерские штабы молодёжной команды и дубля. В результате Андрея Мальцева у руля ЦСКА-2 сменил молодой Максим Шарафан, который на днях отметил 31-й день рождения.



Был в прошлом году в Суперлиге ещё и дубль «Зенита», но тот был не совсем конкурентоспособен и отправился лигой ниже. И да, есть лиги ниже.

Интриги

В Суперлиге свои сюжетные линии. К примеру, уральское дерби. В Екатеринбурге две команды и обе играют в одной лиге. Дерзкий «Уралмаш» и его старший соперник «Урал». Последним, кстати, руководит легендарный Станислав Ерёмин.



Но человеческие судьбы куда более интересны. Вот взять хотя бы Эдуарда Сандлера. Это главный тренер одного из лидеров турнира – БК «Восток-65». На Сахалин он перебрался из Владивостока, где руководил «Спартаком». Точнее, перебрался он из колонии, куда его отправили за мошенничество. Узнать о горячем нраве наставника можно по его «инстаграму».



В команде Сандлера с нынешнего сезона играет и «главный баскетбольный твиттер» нашего баскетбола. Защитник Дмитрий Головин может промахиваться в игре, но на просторах социальных сетей его не остановить. Вот его прикреплённый твит. Чтобы стало понятно, что с юмором там всё в порядке.

Трансляции

Любой матч, кстати, можно посмотреть и в интернете. Федерация баскетбола обязала каждый клуб организовывать трансляцию. Качество картинки, предупреждаем заранее, вряд ли позволит отличить защитника от центрового, но следить за своей командой и поддерживать её на расстоянии можно и так. Поэтому если матч проходит в вашем городе, лучше прочитать первый пункт и поехать на арену.

Легионеры

В Суперлиге можно иметь всего двух легионеров в составе. Кто-то этим пользуется, кто-то нет. Но в любом случае подавляющее большинство игроков – наши российские парни. А судя по комментариям под статьями в нашем разделе, для многих это очень важно.



Итак, подводим итоги. Если вам хочется разнообразить эмоции от просмотра баскетбола, то Суперлига может отлично помочь. Здесь равные матчи. Нет многократных чемпионов и доминирования одного клуба. А также много россиян, которые не просто пылят на площадке, но и решают исходы матчей. Да, в российском баскетболе случается и такое.