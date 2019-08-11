Российская молодёжь покорила Верону. За Фридзоном тянутся Мотовилов и Сопин

Сборная России уверенно обыграла сенегальцев (73:59) и завоевала свой первый баскетбольный трофей этого года — Verona Basketball Cup. Останавливаться нельзя, все только начинается. Ставим оценки и двигаемся дальше.

Не ждали? Россия в сильно урезанном составе берёт трофей в Италии Швед возвращается в сборную, верим в Диму Кулагина, в тренерский штаб и в то, что пробьёмся на Олимпиаду в Японию.

Стартовый состав

Андрей Сопин: 7,0

Молодой защитник окончательно освоился в сборной и впервые вышел в стартовой пятерке на самой дефицитной позиции в российской команде — разыгрываюшего. Дебют в старте Сопин, мягко говоря, не испортил. Делаем скидку на соперника, который во второй половине откровенно бросил играть, но если молодым не играть на полную катушку в таких играх, то в каких? Он и Григорий Мотовилов провели на паркете больше всех времени, за что должны сказать спасибо Базаревичу и себе. Ждем продолжения.

Виталий Фридзон: 7,5

Говорить о том, что Фридзон — лучший в российской команде сейчас, скоро станет дурным тоном. Могут обвинить в банальности, неоригинальности и отсутствии остроумия. Короче, во всех смертных грехах любого журналиста. Поэтому просто запомним и больше не будем возвращаться к этой теме. Просто цифры: 15 очков, 1 подбор и 3 результативные передачи, второй в команде индекс полезности. Первый — у лучшего игрока встречи. О нем чуть ниже.

Фридзон подарил праздник, новобранцы сборной — надежду. Оцениваем вклад каждого «Старичкам» наконец-то помогла молодежь. Мотовилов и Сопин провели лучшие матчи за сборную. Согласны?

Андрей Воронцевич: 7,0

Стабильно высокий уровень игры Воронцевича лишних вопросов не вызвал. Разве что не пошли у армейца дальние броски — их было мало (всего два), да и те он не забил. После яркого матча с Венесуэлой, в котором Андрей из 16 своих очков 12 набрал бросками из-за дуги, прицел у форварда сбился: уже вторую игру подряд нулевой процент реализации трехочковых. Возможно, сказалась усталость. Воронцевич третий день подряд на веронском турнире начал в старте, наиграв в среднем по 20 минут в каждом матче.

Никита Курбанов: 7,0

Не самая зрелищная игра Никиты. Всего 3 очка, но при этом 3 подбора, 7 ассистов и лучший «плюс-минус» в команде («+ 21»). Выход на пик формы лидеров команды именно сейчас точно не входит в планы главного тренера, поэтому безумной самоотдачи, с которой обычно играет форвард ЦСКА и сборной России в решающих матчах, в принципе не требуется. Тем более в игре с таким соперником. Главное, обойтись без травм, которые и так достаточно обескровили нашу команду.

Мы поставили оценки игрокам сборной России. Фридзон и Воронцевич — лучшие Победа над Венесуэлой была крупной, но не принесла должной радости. Сборной ещё далеко до идеала. Согласны с оценками?

Владимир Ивлев: 6,0

Начал матч в стартовой пятерке. Сыграло свою роль и отсутствие в заявке на встречу Джоэля Боломбоя, тем не менее, право выйти в стартовой пятерке сборной центровой по праву заслужил своей самоотверженной и гиперполезной игрой в прошлом матче с итальянцами. В отличие от пятничной игры, когда, выйдя со скамейки, стал одним из моторов команды, в этот раз Владимир провел не выдающийся матч, отметился двумя очками, забитыми сверху, подбором и передачей. Позиция пятого номера пока все-таки надежно закреплена за армейцем Боломбоем.

Скамейка

Сергей Карасев: 5,0

Не складывается пока у Карасева. Какой матч в ходе подготовки к Кубку мира ни возьми, абсолютно не за что зацепиться в плане позитива в игре 25-летнего защитника. Не стала исключением и игра с совсем негрозными африканцами: нечастые выходы со скамейки (игрового времени накапало чуть более 10 минут), 0 очков, подбор и 2 передачи, при этом минусовой индекс полезности («-1») — единственный во всей команде. Если экс-зенитовец не прибавит в ближайшие недели, в Китай он поедет туристом.

Евгений Бабурин: 5,5

Сыграл на своем уровне. Надежно, без лишней суеты — набрал свои 4 подбора (3 из них — под своим щитом), сделал 2 передачи, показал отличный «плюс-минус» («+ 15» — третий в команде показатель после Курбанова и Воронцевича). Тем не менее, остаться без набранных очков для второго номера — не совсем нормальная ситуация. Не совершив при этом ни одного броска ни со средней, ни с дальней дистанции.

Григорий Мотовилов: 7,5

Оставляя за скобками Фридзона (см. пояснение выше) — лучший игрок матча. Прибавлял в Вероне от игры к игре: первый матч с Венесуэлой — 6:36 игровое время, 2 очка, 0 подборов, 0 ассистов; второй с Италией — 8:50, 6 + 0 + 0; наконец, третий с Сенегалом — 23:30, 17 + 0 + 2, индекс полезности «17» (лучший в команде!). Радует и статистика, и игра 21-летнего защитника дальневосточного «Спартака». Упорство, мобильность, скорость новичка сборной заметно освежили игру российской дружины и развеяли мрачное настроение Сергея Базаревича, с которым он прилетел в Италию еще несколько дней назад.

Семен Антонов: 6,5

Как и Сергей Карасев, выглядит слегка потерянным в построениях Базаревича, хотя по объему выполняемой работы вопросов к нему нет. Зная возможности форварда, очевидно, что прибавлять ему можно и нужно. Саймон — старожил сборной и боец, поэтому с него спрос особый, как и со всей старой гвардии, которая свой высочайший уровень уверенно держит.

Никита Балашов: 5,5

Впервые за три матча 28-летний форвард получил более-менее сносное игровое время — провел на площадке почти пять минут. Отметился и первыми результативными действиями — подбором и классной передачей на Мотовилова. Определенно веронский воздух хорошо подействовал на всех новичков сборной, которые получили здесь игровую практику.

Евгений Валиев: 6,0

Лучший матч форварда на итальянском турнире. Пусть не по времени (он один из немногих, чье время от матча к матчу урезалось), но по результативным действиям точно — 4 очка, 3 подбора и передача. Качественно отзащищался, в частности, в двух моментах — когда сначала остановил экс-форварда казанского УНИКСа Мориса Ндура, и позже, когда после подбора на чужом щите, завершил атаку броском из-под кольца.

Артем Забелин: 5,5

Впервые вышел на площадку в составе сборной в ходе подготовительного этапа к Кубку мира. За отведенное время (6,5 минут) успел отметиться «двушкой» с фолом, который также реализовал. Пока игрок запаса.

Андрей Зубков: 6,0

Как и Забелин, впервые появился в игре сборной на веронском турнире. Сыграл увереннее: 19 минут чистого игрового времени, 6 очков, 3 подбора и передача. Возможно, тренерский штаб в следующих матчах начнет доверять новичку питерского «Зенита» куда больше времени. Подготовка к главному турниру года продолжается.