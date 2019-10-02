Выбираем лучшего легионера в истории Единой лиги ВТБ

За 10 лет существования Единой лиги ВТБ поводы для критики были сведены к минимуму. Однако тема обилия в командах легионеров вечно жива. Дескать, они мешают пробиться российским игрокам к заветным игровым минутам.

Этот спор сродни тому, кто появился раньше – яйцо или курица. Что касается прогресса россиян, то вряд ли оно возможно в условиях снижения конкуренции. Вы же не станете сильнее, играя во дворе со школьниками? А ведь там можно вообще без замен бегать.



Более того, в российскую лигу регулярно приезжали и приезжают баскетболисты элитного уровня. Некоторые из них становятся таковыми уже в нашем чемпионате, но становятся же, факт. На прошедшем чемпионате мира Францию тащили де Коло, игравший много лет за ЦСКА, и Альбиси, который будет в «Зените».



В этом же «Зените» был аргентинец Николас Лапровиттола, ставший серебряным призёром ЧМ. Да и у победителей сразу можно найти человека, хорошо знакомого с нашим чемпионатом. Виктор Клавер поиграл и за «Локо» и за «Химки», что наглядно демонстрирует уровень иностранцев, приезжающих в российские клубы.



«Чемпионат» составил список лучших легионеров Единой лиги ВТБ. Если у вас есть свой вариант – делитесь в комментариях.

Холдена сложно назвать легионером, потому что после мадридского чуда 2007 года он стал для российских болельщиков (кажется, абсолютно для всех) своим, родным.



Невысокий защитник (рост Холдена 185 см) был фундаментом ЦСКА долгие годы. Уникальная способность взрываться в нападении и феноменальная игра в защите сделали натурализованного американца полноценной звездой не только «армейской» команды, но и всей лиги. В сезоне-2009/10 его признали самым ценным игроком плей-офф.

Холден: слушайте меня по радио! Жизнь без баскетбола, новые идеи, собственное радиошоу, желание реализоваться в бизнесе и подавать пример детям – в эксклюзивном интервью девятикратного чемпиона России Джона Роберта Холдена "Чемпионат.com".

Суперснайпер появился в Единой лиге ВТБ ещё в 2009 году в составе «Химок». Уже тогда леворукий американец много играл, много бросал и много попадал. Уже после перехода в УНИКС игровое время Лэнгфорда зачастую не было лимитировано. Казанцы в то время выступали в Евролиге, и команде очень нужен был игрок, способный тянуть команду. В результате в сезоне-2015/16 Кит получил приз лучшего снайпера Единой лиги, набирая в среднем более 21 очка за матч.

«Для афроамериканцев по ментальности нет никого ближе русских» Кит Лэнгфорд – о неудачах УНИКСа, карьерных достижениях, Греге Поповиче, Тиме Данкане, НБА и незримой связи русских и афроамериканцев.

Сложно выбрать кого-то одного из этой тройки. Дилэйни и Рэндольф приехали в Краснодар в 2014-м. И если первый уже имел солидный опыт выступлений в Европе, то для второго это был первый опыт после НБА, где он поиграл за «Голден Стэйт», «Нью-Йорк», «Миннесоту» и «Денвер». Брокхофф же стал частью красно-зелёной команды в 2015-м и за несколько лет вырос в лидера, обретя попутно любовь болельщиков.

Дилэйни и Рэндольф не только вывели команду в первый «Финал четырёх» Евролиги, где совсем немного уступили будущему чемпиону ЦСКА, но и в плей-офф 2014-го были в шаге от победы в серии над этими же самыми армейцами. Тогда два матча в Москве (в серии до трёх побед) завершились в пользу «железнодорожников» и сенсация была близка.

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Сразу после «Локо» Дилэйни и Брокхофф уехали в НБА, а Рэндольф не только выиграл Евролигу с «Реалом», но и стал чемпионом Европы со Словенией.

Когда-то питерский «Спартак» играл в Единой лиге ВТБ, а одним из его лидеров был Патрик Беверли. Американец отличался цепкой защитой, но почему-то его слова о желании выступать за сборную России всерьёз никто не рассматривал. Кажется, тогда все скептически относились к уровню его таланта. Из Питера Беверли отправился в США, где до сих пор играет в НБА и его даже иногда включают в топ-5 по игре в защите. Следующий сезон он проведёт в «Клипперс», помогая Каваю Леонарду и Полу Джорджу в борьбе за титул.

Теодосич/Де Коло/Родригес (ЦСКА)

Три разыгрывающих ЦСКА. Три личности. Три звёздных игрока Единой лиги ВТБ. Теодосич дважды становился MVP плей-офф, регулярно демонстрируя свои неординарные умения. В каком-то смысле серб, француз и испанец играли примерно в схожих стилях. Любили контролировать мяч, с блеском выходили из сложных ситуаций и могли реализовать совершенно нелогичный с виду бросок. А ещё умели отдать такую передачу, что потом приходилось по нескольку раз пересматривать повтор, чтобы понять, как это в принципе возможно.

Нандо де Коло уходит из ЦСКА. Он пять лет олицетворял успехи клуба Француз выиграл с «армейцами» два чемпионских титула в Евролиге и пять — в Единой лиге ВТБ. Но пришла пора прощаться.

Несмотря на юный возраст, Тимма уже в рижском ВЭФе демонстрировал уверенную игру на высоком уровне. В 2015 году он получил награду лучшему молодому игроку. Из Риги Янис отправился на «повышение» в «Зенит», где тоже не затерялся и стал одним из лидеров. Его габариты никак не мешали подвижности, а наличие стабильного броска делало баскетболиста абсолютно разноплановым.

После очередной перестройки сине-бело-голубых Тимма перебрался сначала в Испанию, а затем в Грецию. Но там у парня не сложились отношения с Дэвидом Блаттом. Аренда в «Химки» в прошлом году стала обоюдовыгодной: подмосковная команда получила голодного в баскетбольном плане игрока, а Тимма наконец попал к тренеру, который любит быстрый баскетбол.

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