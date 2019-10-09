Китайцы стирают «Рокетс» с лица Земли. Поздно что-то менять?

Нельзя отрицать, что Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук являются лицами сегодняшней НБА. Вы можете любить их или ненавидеть, но вы никогда их не забудете. Однако в данный момент в Китае происходит массовая амнезия. Миллионы китайцев теперь делают вид, что никогда ничего не слышали о «Рокетс».
Грустно видеть как организация, которая занимает огромное место в истории китайского баскетбола, может просто исчезнуть с этого рынка. Самое обидное что в этой ситуации виноваты не игроки, не плохие результаты, а слова генерального менеджера «Хьюстона» — Дэрила Мори.
Ещё недавно казалось, что ситуацию можно исправить, что Китай просто блефует ради извинений, но всё стало намного серьёзнее.
Всё очень плохо — это лучшее описание тех последствий, которые принёс твит Мори. Запрет показа НБА, остановка продаж атрибутики «Рокетс», потеря китайских инвесторов для «Хьюстона» — вот неполный список тех результатов, которых добился менеджер «Рокетс». Самое странное что когда ситуацию ещё можно было спасти, НБА ничего не сделала, а последующее выступление Адама Сильвера, лишь разожгло и без того яркий пожар. Но самой главной потерей будет, если мы потеряем китайский баскетбол, миллионы детей могут перестать им интересоваться, а всё это из-за политики.
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