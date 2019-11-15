«Локомотив-Кубань» уволил главного тренера. Возможно, это стоило сделать раньше

Лука Банки покидает пост главного тренера «Локомотива-Кубань». Клуб решил уволить итальянского специалиста после неудачных результатов в Еврокубке. Исполнять обязанности главного тренера будет Богдан Карайчич, который входит в состав тренерского штаба клуба с сезона 2018/19.

Почему клуб расстался с Банки? Всё предельно просто. Команда вчистую проваливает сезон Еврокубка с результатом 2-5 после 7 туров. «Локо» стоит на грани вылета уже на стадии первого группового этапа, что для клуба с амбициями является категорически неприемлемым.



«Решение принято на основании результатов и качества игры, которые демонстрировала команда. Мы, безусловно, дали тренеру время разобраться и изменить ситуацию. Но Луке Банки не удалось найти лидеров и тактические решения, которые бы определили верные индивидуальные и командные действия в ключевые моменты матчей. Команда потеряла уверенность в своей игре, что и отразилось на результатах. Состав, который сегодня собран в «Локомотиве-Кубань», талантлив, амбициозен и способен на большее!» — заявил президент «Локо» Андрей Ведищев.

«Трудно наигрывать молодёжь клубам с задачами». Ведищев ответил Родионову Президент «Локомотива-Кубань» оценил итоги трансферной кампании и сообщил, какие задачи стоят перед клубом.

Со словами Ведищева трудно не согласиться. Результата нет, качества игры вообще не просматривается. И ведь не скажешь, что Банки не давали шансы. Его увольнение напрашивалось намного раньше. Например, после домашнего провала с «Тофашем» (69:72), когда по ходу второй половины было разбазарено +14 очков преимущества. К Банки были претензии и до этого, но после этой встречи с турками стало ясно, что итальянец не контролирует команду.



Руководство проявило терпение. «Локо» снова проиграл на своей площадке «Ритасу» (82:87). На этот раз краснодарцы упустили преимущество +8 по ходу четвертой четверти. Банки опять дали шанс исправить ситуацию, но ничего не получилось. Поражение от ЦСКА (72:81) в Единой лиге ВТБ вроде как было при более-менее достойном сопротивлении, хотя дело скорее в том, что армейцы просто хотели победить в эконом-режиме.

«Локомотив» вернулся в игру, но ЦСКА дожал южан в концовке Победа позволила «армейцам» подняться на второе место в Единой лиге ВТБ. Впереди только безупречные «Химки».

На важнейший выездной матч Еврокубка против «Венеции» команда поехала все ещё под руководством Банки. Итог? Поражение 61:66 при бездарной игре в атаке и катастрофическое положение в турнирной таблице. «Локо» реализовал ужасающие 2/19 из-за дуги, однако держался в игре и даже вырывался вперёд по ходу четвертой четверти. Затем опять последовала полная беспомощность в концовке. «Венеция» тоже играла ужасно и допускала огромное количество брака. Таких итальянцев можно и нужно было обыгрывать, учитывая печальное турнирной положение. Но сделать этого не удалось.

«Локомотив» не выплыл в затопленной Венеции. Вся надежда на русский авось Краснодарцы потерпели 4 поражения кряду. Теперь нужно обыгрывать всех и ждать помощи от соперников.

Баскетболисты «Локо» будто бы не слушали Банки и играли каждый сам по себе. А ведь ростер команды очень приличный по меркам Еврокубка. Авторитетный портал Eurohoops перед стартом сезона опубликовал Power Rankings (рейтинг силы всех участников — прим.) турнира, отдав «Локомотиву» бесспорное первое место. Отмечалось наличие в команде игроков с опытом выступления в НБА Сэма Деккера, Алана Уильямса и Джонни О’Брайанта. Кроме того, Мантас Калниетис, Виталий Фридзон и Дмитрий Кулагин в своё время достаточно поиграли в Евролиге. На бумаге этот состав должен вообще не замечать соперников вроде тех же «Ритас» или «Тофаша», особенно дома, На деле ситуация оказалась куда печальнее.

«Локомотив-Кубань» уволил главного тренера Луку Банки Фото: lokobasket.com

Стоит ли жалеть об уходе Банки? Нет. Квалификация этого тренера вызывает большие вопросы. Банки сделал себе имя, выиграв два титула чемпиона Италии во главе «Милана» в 2013 и 2014 годах. Но у «модников» самый крупный бюджет во внутреннем первенстве, так что сложно заявлять, что Лука сделал что-то выдающееся. После «Милана» Банки работал в «Торино», «Бамберге» и АЕКе. Это клубы уровня Лиги чемпионов ФИБА, третьего по рангу турнира Европы. Вероятно, Банки лучше работать с клубами подобного класса.

Более важный вопрос заключается в том, кто заменит итальянца. Карайчич кажется временной кандидатурой, но точно также ситуация выглядела год назад, когда Сашу Обрадовича сменил Владе Йованович. В итоге Йованович задержался на посту главного тренера достаточно долго пока его во второй половине сезона не сменил Боб Доневальд. Из именитых специалистов сейчас свободен экс-главный тренер «Барселоны» и «Панатинаикоса» Хави Паскуаль. «Локо» вёл с испанцем переговоры в межсезонье, но чемпион Евролиги-2010 отказался. Захочет ли Паскуаль ехать в Краснодар сейчас? Вряд ли, но попытаться возобновить переговоры можно.



Частая смена главных тренеров стала нормой для «Локо». Это никак не назовешь положительным моментом. Нынешний состав не раскрывает даже половину своего потенциала. Шанс исправить положение в Еврокубке ещё есть. Обыграть в гостях «Лимож» и «Тофаш», а дома «Партизан» — более чем реально. Это не какие-то запредельно сложные соперники. Хочется надеяться, что все проблемы исходили от Банки и после его ухода команда изменится в лучшую сторону. Но постоянная чехарда на тренерском мостике заставляет говорить о том, что у «Локо» что-то не в порядке внутри организации.