Шансы есть, но нужно везение. Всё о вариантах России попасть на Олимпиаду-2020

Стали известны корзины жеребьевки квалификации Олимпиады-2020 в Токио. Сборная России попала в первую вместе с Сербией, Грецией и Литвой. Остальные корзины выглядят следующим образом:

Корзина 2: Чехия, Бразилия, Италия, Польша

Корзина 3: Хорватия, Турция, Словения, Пуэрто-Рико

Корзина 4: Германия, Доминиканская Республика, Венесуэла, Канада

Корзина 5: Новая Зеландия, Мексика, Китай, Южная Корея

Корзина 6: Ангола, Тунис, Сенегал, Уругвай.

Жеребьевка состоится 27 ноября. 24 команды разделят на четыре отдельных турнира по шесть команд. Шесть участников будут разбиты ещё на две группы — по три сборные в каждой. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Только победитель этого мини-турнира получит путевку в Токио. Квалификация пройдет в Сербии, Литве, Канаде и Хорватии с 23 по 28 июня следующего года. Сразу же стоит сделать оговорку на то, что Россия будет играть в Хорватии или Канаде, поскольку попадание на сербов и литовцев невозможно из-за пребывания с ними в одной корзине.

Если кратко охарактеризовать расклады для дружины Базаревича: всё не так уж плохо. Россия не попадёт на действительно сильнейшие сборные квалификации Сербию, Литву и Грецию. Остальные соперники не представляют какой-то колоссальной угрозы, хотя в каждой корзине есть более или менее желаемые оппоненты.

Летом олимпийская квалификация, а у игроков сборной России всё плохо Трое в лазарете, остальные — на вторых-третьих ролях. В топ-40 Единой лиги ВТБ лишь 2 россиянина! А нам играть с двумя элитными сборными.

Со второй корзины россиянам может попасться Чехия, Бразилия, Италия и Польша. Отборочный турнир пройдёт летом, поэтому, скорее всего, большинство игроков НБА приедут помочь свои сборным. То есть, в составе Чехии будет играть разыгрывающий «Чикаго» Томаш Саторански. Вероятно, к нему присоединится MVP Евролиги-2019 Ян Веселы из «Фенербахче». Хотя Веселы в последние годы не особо охотно играл в сборной и в очередной раз может не приехать. Ян пропустил Евробаскет-2017 и Кубок мира-2019. Саторански фактически единолично привёл Чехию в 6-му месту на Кубке мира. Однако поддержка у него оставляет желать лучшего. Яромир Богачик, Войтех Грубан, Мартин Петерка, Ондрей Балвин и Павел Пумпрла — ключевые исполнители за исключением Саторански и Веселы. Эти имена вряд ли о многом говорят даже тем, кто пристально следит за европейским баскетболом.

«Скептики писали «Куда они едут?». Едет Россия на олимпийскую квалификацию Россияне сыграли заключительный матч Кубка мира. В целом, итог позитивный.

Россия сталкивалась с Чехией в квалификации Кубка мира-2019. В Химках команда Базаревича не испытала проблем — 81:61. Чехи вышли на паркет без Веселы и Саторански, уступив без шансов. Дома Чехия предстала в оптимальном составе с Веселы и Саторански и вырвала победу у россиян, за которых играл Алексей Швед, — 80:78. Шапкозакидательством заниматься не стоит, но для лучшей версии состава сборной России во главе со Шведом Чехия вполне по зубам, особенно на нейтральной территории.

Маркиньос Соуза — 35 лет, Леандро Барбоза и Марселиньо Уэртас — 36 лет, Андерсон Варежао — 37 лет, Алекс Гарсия — 39 лет. Это всё что нужно знать о сборной Бразилии. Возрастная команда без звёзд первой величины. Есть представители НБА Бруно Кабокло («Мемфис») и Криштиано Фелисио («Чикаго), но они не более чем ролевики весьма слабого качества.

Италия представляет опасность за счёт двух весьма видных по меркам НБА исполнителей Марко Белинелли («Сан-Антонио») и Данило Галлинари («Оклахома»). Несколько итальянцев не на последних ролях в Евролиге: Луиджи Датоме («Фенербахче»), Амедео Делла Валле, Джефф Брукс (оба «Милан»), Дэниэл Хекетт (ЦСКА). Соперник неприятный, но не такой уж непобедимый.

Противостояние с Польшей на Кубке мира ещё свежо в памяти всех российских болельщиков. Команда Базаревича была близка к победе над поляками даже не в оптимальном составе. Представителей НБА у Польши нет, лидером является форвард «Зенита» Матеуш Понитка. Со Шведом, Кулагиным, Боломбоем и Мозговым (даже если приедет половина из названных баскетболистов) этого соперника россияне обязаны обыгрывать.

Итог: со всеми соперниками из второй корзины можно играть, но желательно, чтобы на жеребьевке выпала Польша.

Пуэрто-Рико — самое слабое звено третьей корзины. Айзея Пинейро выступает за фарм-клуб «Сакраменто» в G-Лиге, остальной костяк в основном представляет латиноамериканские клубы достаточно скромного уровня. Этот соперник станет настоящим подарком.

Но в третьей корзине есть хорваты, которые с более высокой степенью вероятности могут выпасть России. У Хорватии обширное представительство в НБА: Боян Богданович («Юта»), Дарио Шарич («Финикс»), Ивица Зубац («Клипперс»), Марио Хезонья («Портленд»), Драган Бендер («Милуоки»), Лука Шаманич («Сан-Антонио») и Анте Жижич («Кливленд»). Реально ценными опциями в своих клубах являются только Богданович и Шарич, однако лучше надеяться на то, что команде Базаревича достанется Канада из четвертой корзины.

Словения рассчитывает на Луку Дончича в летней квалификации. Весомая помощь, но в целом словенцам особо нечего предъявить. Горан Драгич завершил карьеру в национальной команде после триумфального Евробаскета-2017, натурализованный американец из «Реала» Энтони Рэндольф тоже завязал с игрой за словенцев. Одному Дончичу будет тяжело тащить состав, который занял последнее место в квалификации Кубка мира в группе с Испанией, Турцией, Украиной, Черногорией, Латвией.

Турция не прошла первый групповой этап Кубка мира-2019. Турки чуть было не устроили «апсет» сборной США (92:93) в памятной игре группового этапа. В Китае они также проиграли Чехии и Новой Зеландии. Есть представители НБА Эрсан Ильясова («Милуоки»), Чеди Осман («Кливленд») и Фуркан Коркмаз («Филадельфия»). Все они далеки от статуса звёзд. Из игроков, выступающих в Европе, опасность представляет натурализованный американец Скотти Уилбекин («Маккаби»). Остальные игроки числятся в турецких клубах преимущественно на второстепенных ролях.

Итог: надеяться, что не попадет Хорватия. Держать кулаки за то, чтобы жеребьевка подарила в соперники Пуэрто-Рико.

Из четвертой корзины Доминиканская Республика и Венесуэла не нуждаются в особом анализе. Эти команды Россия просто обязана обыгрывать. Тем не менее, попадание на них возможно только, если из третьей корзины команде Базаревича достанется Хорватия. У Канады обширное представительство в НБА, однако опасаться следует Эндрю Уиггинса («Миннесота»), Тристана Томпсона («Кливленд»), Шэя Гилджес-Александра («Оклахома»), Ар Джей Барретта («Никс») и Джамала Мюррея («Денвер»). Не факт, что все они приедут в сборную на квалификацию. По крайней мере, до Кубка мира в Китае из них никто не добрался. Даже если Канада соберет звездный состав, он будет несыгранным и достаточно уязвимым.

Если выбирать между Хорватией и Канадой, все-таки лучше надеяться на то, что достанутся канадцы. Если же россиянам выпадут хорваты, Германия — самый нежеланный оппонент из четвертой корзины. Игроки НБА Деннис Шрёдер («Оклахома»), Мо Вагнер, Айзек Бонга (оба «Вашингтон»), Даниэль Тайс («Бостон»), Макси Клебер («Даллас») формируют неплохой костяк. Йоханнес Фойгтман (ЦСКА), Пауль Ципзер, Данило Бартель и Маодо Ло (все «Бавария») — самые видные представители Евролиги.

Итог: лучше получить Канаду из четвертой корзины, чем Хорватию с третьей. Если же выпадут хорваты, надеяться на попадание в турнир с Доминиканой или Венесуэлой, а не Германией.

Из пятой и шестой корзины Россия должны обыгрывать любого соперника, иначе ни о каких раскладах на попадание в Токио вообще вести речь не стоит. Мексика, Китай, Южная Корея, Ангола, Тунис, Сенегал, Уругвай — достаточно простые оппоненты. Особняком стоит Новая Зеландия. Эта команда произвела отличное впечатление на Кубке мира-2019. Новая Зеландия не вышла из первой группы, но мальчиком для битья не была. И это с учётом отсутствия самого звездного игрока команды Стивена Адамса из «Оклахомы». Новая Зеландия в Китае с однозначной разницей уступила Бразилии (94:102) и Греции (97:103), а также одолела Черногорию (93:83), Японию (101:81) и Турцию (102:101). Как видно по счёту, новозеландские парни очень умело действуют в атаке. Их специфический танец хака способен вывести из равновесия даже Янниса Адетокунбо.



ВИДЕО



Если приедет Адамс, эта команда прибавит ещё и в защите. Новая Зеландия — худший из возможных соперников с пятой корзины.

Вывод: шансы сборной России на поездку в Токио вполне реалистичные. Если не 50/50, то ненамного ниже. Многое будет зависеть от жеребьевки.

Идеальный вариант следующий: Россия, Польша, Пуэрто-Рико, Канада, Южная Корея (или любой соперник из пятой корзины, кроме Новой Зеландии), Уругвай. С математической точки зрения вероятность такого поворота событий значительно выше нуля.

Худший сценарий: Россия, Италия / Чехия, Хорватия, Германия, Новая Зеландия, Сенегал / Тунис.

Такой вариант тоже более чем реален. В этом случае, шансы на завоевание путевки в Токио действительно будут минимальными, но всё равно не фантастическими, если Россия соберет сильнейший из возможных составов. Всегда нужно рассчитывать на свои силы, однако хотелось бы, чтобы грядущий жребий немного подсобил команде Сергея Базаревича.