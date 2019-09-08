«Скептики писали «Куда они едут?» Едет Россия на олимпийскую квалификацию

Если у вас не было в жизни матчей, которые не значат вообще ничего, трудно понять, какие чувства испытывали баскетболисты Венесуэлы и России, выходя на очный поединок. Да, не поединок, матч, который можно было бы считать товарищеским, матч, который практически ничего не решал.

И можно было ожидать, что команды просто побегут, будут получать удовольствие от игры и дарить это удовольствие собравшимся на трибунах болельщикам. А они, к слову, собрались на трибунах в весьма приличном количестве. Посещаемость на чемпионате мира, о которой многие беспокоились перед стартом турнира, оказалась весьма приличной. Но команды, лишённые турнирной мотивации, потратили более 20 минут на то, чтобы вкатиться в игру.

Наши ожидания остались нашими. Почему сборная России ограничилась минимумом? Ведь болельщики ждали от неё чуда!

У россиян это получилось чуть лучше, наши ребята за 5 минут совершили рывок 13:2. А потом… А потом ушли в шестиминутную спячку, и на первый перерыв ушли при счёте 13:10. А, да, парни играли в баскетбол. Правда, по итогам 20 минут счёт был 27:27. И это была трудовая во всех смыслах игра. Лучшими в ней были Роман Скворцов и Сергей Тараканов, в очередной раз продемонстрировавшие своё уникальное чувство юмора и природное обаяние.

Ругать не стоит, хвалить не за что. Сборная не заслужила критики Почему поражение России от Польши — не приговор?

Команды побежали к концу третьей четверти. Россияне, у которых далеко не всё получалось в этой встрече, взяли себя в руки, создали задел в 6 очков, который удалось сохранить до финальной сирены. А это было непросто. Венесуэльцы действовали на пределе своих возможностей, чрезвычайно жёстко. Не хочется говорить о судействе, эта тема уже набила оскомину, но рефери в этом матче не благоволили к сборной России.

Это позор, парни! Сборная России безвольно уступила полякам Вести по ходу матча 11 очков, бросить играть и уступить сборной Польши. С четвертьфиналом можно проститься.

Ключевым стал выход на площадку Григория Мотовилова. Его кинжальные проходы под кольцо и дальние попадания не только придали партнёрам уверенности, но позволили создать очковый запас, который соперник отыграть уже не смог. И именно Григорий чётко обозначил те сложности, с которыми столкнулась команда.

«Это мы проиграли, а не поляки выиграли». За что теперь бороться России? Чемпион мира и Олимпийских игр Сергей Тараканов подвел итоги провального матча с Польшей.

«Для меня каждый матч — это огромный адреналин, огромные эмоции. Для ребят опытных, которые играли в «Финале четырех» Евролиги, было сложно настроиться на этот матч. Для меня же это опыт игры на таком высоком уровне, поэтому проблем с настроем не было.

Да, матч ничего не значил, но уехать с хорошим настроением и эмоциями тоже очень важно. Хотя бы для будущего, чтобы не было такой потухшей атмосферы, как было после поражения от Польши», — сказал Мотовилов в интервью «Чемпионату».

Одним из лучших на площадке был Никита Курбанов, в том числе и с предыдущих матчах. Форвард рассказал, почему было непросто настроиться на последний матч.

«Мы проделали хорошую работу, добились удовлетворительного результата, скажем так. Все-таки завоевали путевку в квалификацию Олимпиады. Уже неплохо. Могли бы лучше. Но эта победа придаст нам хорошего настроения. Несмотря на проблемы в игре, вовремя сегодня включились, проявили характер, не отпустили. Эмоционально победа для нас очень важна.

Смысл оценивать конечный результат? Самое главное — мы стали командой. Мы чувствуем себя командой. Поражение от Польши — очень обидное и досадное, но учитывая те ожидания от нас, которые были перед началом ЧМ, мы добились неплохого результата. Программу-минимум мы выполнили. Конечно, могли и можем больше. Но так сложились обстоятельства. Это игра. Мы расстроены и разочарованы так же, как и болельщики. Судя по комментариям, мало кого удовлетворил итоговый результат», — поделился своим мнением Никита.

Лучшим в российской сборной был признан Андрей Воронцевич. Самый стабильный игрок сборной, в матче против Венесуэлы Андрей набрал 17 очков, забрал 9 подборов и показал лучший коэффициент эффективности в российской дружине.

«Поставлю нам твердую четверку за выступление на ЧМ, — делится своим мнением Андрей. — Все мы понимаем, что много факторов было, хороших и плохих. Это уже неважно. Расстраиваться не стоит. У каждого было и есть большое желание побеждать. Хотелось уехать отсюда с какой-нибудь медалькой. Тем не менее, у нас есть возможность отобраться на Олимпийские игры. Для этого все должны быть здоровы, чтобы собраться боевым коллективом. Хотя и этот коллектив проявил себя очень здорово. Может, мы не такие талантливые, но мы с характером.

Скептики будут всегда. Были такие и перед началом ЧМ, писали: «Куда они едут?» Пожалуйста, имеете на это право, но все в команде друг в друга верили.

Все было возможно. Потенциал огромный. Вели и с Аргентиной, и с Польшей, где-то не поверили в свои силы…

Отдохнуть? Да куда там! Прилетаем и сразу в бой. Болеть за кого-то времени не будет. Баскетбол тем и интересен, что он никогда не заканчивается».